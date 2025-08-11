Arles : Agir pour le vivant 2025 fait vibrer l’écologie en actes

Sous le soleil d’Arles, du 23 au 27 août 2025, se déploie la 6ᵉ édition du festival « Agir pour le vivant », un événement pluridisciplinaire où se croisent débats, performances, ateliers, projections et résidences de travail – pensé comme autant de ponts entre pensée et action, réflexion et expérimentation. Une invitation joyeuse, ambitieuse, à repenser notre temps, notre écologie, nos manières de co‑habiter le monde.
Chaque journée est articulée autour d’une thématique forte : « Un réel raconté », qui célèbre la puissance libératrice de la fiction ; « Écologie queer », pour tisser le lien fertile entre luttes LGBTQIA+ et écologie ; « Mobilisations terrestres », un appel à forger de nouvelles solidarités face aux dérives autoritaires ; et « Infrastructures du numérique : impérialisme global, ravage local », qui interroge nos dépendances techno‑énergétiques.
Au cœur du festival, la place Nina Berberova devient forum vivant : discussions collectives, lectures, stands d’associations, moments festifs animés par la Discothèque Nationale de Belgique – un concentré d’écologie joyeuse et mobilisatrice.
Les intervenant·es constituent un aréopage riche : Achille Mbembe, Alain Damasio, Eliane Brum, Kaoutar Harchi, David Abram, pour ne citer qu’iels. Une constellation de penseur·euses, artistes, activistes, scientifiques, réuni·es ici autour d’un même désir : imaginer et incarner un avenir écologique inclusif.
2025 marque aussi un focus particulier sur le Brésil, à la faveur d’un commissariat collectif (Autres Brésils, Véronique Mortaigne, Bintou Semporé, Isadora Dartial, Jeanne Lacaille). Projections, concerts, réflexions collectives et ateliers offriront une fenêtre plurielle sur les imaginaires brésiliens.
Autre point fort, l’Université du vivant, un parcours immersif entièrement gratuit (hors repas et hébergement), dédié à une trentaine de jeunes de 18–25 ans. Ateliers pratiques autour de la souveraineté alimentaire, du soin de la terre, des savoirs partagés : autant de pistes pour transformer l’engagement en action durable.
Le festival ne se limite pas à Arles : il est désormais anisotrope, porté aussi au Cameroun, en Colombie, au Japon, au Brésil, de sorte à décentrer le discours occidental de l’écologie politique et enrichir les convergences.
Dans un contexte de défiance grandissante envers l’action politique, « Agir pour le vivant » se présente, plus que jamais, comme un espace‑laboratoire : ces cinq jours offrent à la fois refuge, outil, étincelle – pour reprendre souffle et forger ensemble des alternatives concrètes.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0
Du 23 au 27 août, Arles accueille la sixième édition du festival Agir pour le vivant. Débats, performances, projections et ateliers rythmeront cinq jours de réflexion collective autour d’une écologie radicale, inclusive et décoloniale. La billetterie est ouverte.
11/08/2025 - 18:12
À travers une série de résidences, d’ateliers, de rencontres et d’explorations concrètes, la sixième édition du festival Agir pour le Vivant réaffirme que les territoires sont les premiers laboratoires d’un avenir écologique, démocratique et solidaire. Parce que c’est dans la proximité que germent les plus grands basculements.
04/08/2025 - 11:53
Et si, plutôt que de rechercher la performance à tout prix, l’entreprise s’inspirait du vivant pour devenir robuste, résiliente et écologiquement engagée ? À l’heure des crises en chaîne, la sixième édition du festival Agir pour le Vivant ouvre un chantier fondamental : repenser l’économie depuis les lois du vivant. L'événement se tiendra du 23 au 27 août 2025 en Arles.
29/07/2025 - 09:41
En 2025, se tiendra une nouvelle fois le festival Agir pour le vivant, en Arles. Face à l’essor des extrêmes droites et à l’accaparement des récits par les intérêts capitalistes, la sixième édition fait de l’écologie antifasciste un axe central. Loin de l’utopie abstraite, elle appelle à une résistance politique, sociale et collectiv
23/07/2025 - 15:47
En 2025, un des nombreux thèmes du festival Agir pour le vivant, en Arles, est celui des Utopies radicales, qui fait émerger une réflexion politique sur la puissance transformatrice de la fiction, de l'art et des récits. Rendez-vous à prendre du 23 au 27 août, pour se plonger dans la création...
07/07/2025 - 11:03
Depuis sa création il y a cinq ans, Agir pour le vivant propose un espace de réflexion et de dialogue consacré aux liens entre les sociétés humaines et le monde vivant. Ce rendez-vous entend favoriser les échanges entre disciplines, pratiques, territoires et sensibilités autour des grandes questions écologiques, sociales et culturelles contemporaines.
30/06/2025 - 10:16
Du 23 au 27 août 2025, Arles accueillera la sixième édition du festival « Agir pour le Vivant », un rendez-vous incontournable pour celles et ceux qui souhaitent penser et agir ensemble face aux défis écologiques, sociaux et politiques de notre époque.
27/05/2025 - 11:11