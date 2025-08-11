Besançon fête dix ans de passions littéraires

Du 19 au 21 septembre 2025, Livres dans la Boucle célébrera ses dix ans à Besançon, confirmant sa place parmi les rendez-vous majeurs de la rentrée littéraire. Né en 2016, le festival réunit auteurs, éditeurs, libraires et institutions autour d’une programmation riche.

L’événement 2025 se distingue par la présence de David Foenkinos en président d’honneur, figure marquante de la scène littéraire. Parmi les invités également, de grandes voix contemporaines telles qu’Alain Mabanckou, Lydie Salvayre, Gaëlle Nohant ou Sorj Chalandon viendront présenter leurs dernières œuvres, en plein cœur de la saison éditoriale.

Cette année, un hommage d’ampleur est rendu à Jean-Luc Lagarce, dramaturge originaire de la région, disparu il y a trente ans. Lectures, spectacles, projections et créations musicales lui seront consacrés, grâce à une collaboration étroite avec les acteurs culturels locaux. Le festival innove également avec un espace dédié à la littérature Young Adult, pour répondre aux attentes d’un public adolescent et jeune adulte en quête d’expériences immersives.

Les temps forts ne manqueront pas : concert dessiné, soirée sur les liens entre presse et littérature, rendez-vous en écho aux expositions en cours, et accueil d’auteurs internationaux tels qu’Irvine Welsh ou Akira Mizubayashi. Fidèle à son ambition initiale, Livres dans la Boucle continue de conjuguer exigence artistique et accessibilité, en offrant toutes ses rencontres gratuitement. Une décennie qui confirme son rôle de moteur culturel et de lieu de découvertes littéraires majeures.