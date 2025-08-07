Anniversaires : six maison d'édition jeunesse fêtent leurs 160 ans

À l’approche de la rentrée littéraire de septembre, une question se pose : l’opération « rentrée littéraire jeunesse », menée l'an passé par ActuaLitté avec plusieurs maisons, sera-t-elle reconduite ? Réponse : oui. Mais pas tout à fait. Cette initiative originale a donné le jour à une autre idée, pour 2025, qui compte plusieurs anniversaires marquants.

L’idée : fédérer ces éditeurs autour d’une action commune, à la fois symbolique et représentative de la richesse de la littérature jeunesse contemporaine. Car en réunissant les anniversaires de plusieurs structures, ce sont exactement 150 ans de création jeunesse qui pourraient être célébrés collectivement.

Avec des catalogues et des lignes éditoriales qui montrent bien la richesse et la diversité de la littérature jeunesse indépendante. Parmi les maisons concernées, une grande diversité se dessine :

— Alice Jeunesse, en Belgique, célèbre ses 30 ans ;

— Les 400 coups, au Québec, marquent également trois décennies ;

— Ricochet, spécialisé dans le documentaire, fête ses 30 ans ;

— Accès Éditions, engagé dans le champ pédagogique, souffle la même bougie ;

— Talents Hauts, connu pour son travail autour des stéréotypes, atteint les 20 ans ;

— Enfin, Le Port a jauni, engagé dans le bilinguisme, célèbre ses 10 ans.

Autant de voix, d’approches et de territoires qui pourraient donner lieu à une prise de parole collective, à travers un dossier, une série d’articles ou une action éditoriale coordonnée, afin de mettre en lumière l’évolution et la vitalité de la littérature jeunesse francophone.

Et avec quelques nouveautés de ces maisons, à découvrir en avant-première.

Crédits photo : Aiky82 CC 0