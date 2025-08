Sélections, jurys, lauréats... Les prix de la rentrée littéraire 2025

Avec plusieurs centaines de parutions en l'espace de quelques semaines, la concurrence sera rude, lors de cette rentrée littéraire 2025. Comme chaque année, seuls quelques titres se tailleront la part du lion, probablement aidés par une ou deux récompenses littéraires.

Prix Goncourt, Médicis, Renaudot, mais aussi les distinctions de certains distributeurs, comme le Prix du roman Fnac ou le Prix Talent Cultura, mettront en avant les auteurs et autrices de la rentrée littéraire, avec, peut-être, quelques découvertes...

Rappelons que, parmi les plus « vendeurs », se retrouvent le Prix Goncourt, sans oublier sa déclinaison décernée par des lycéens, le Prix Renaudot, le Prix Femina ou encore le Prix du roman Fnac. Du côté des éditeurs, si les maisons de Saint-Germain-des-Prés (Gallimard, P.O.L., Seuil, Grasset...) dominent régulièrement, de nouveaux prétendants émergent, comme Le Nouvel Attila, les Éditions Zoé ou L'Iconoclaste.

Retrouvez sur cette page l'ensemble des sélections des prix de la rentrée littéraire 2025, avec les jurys des différentes récompenses, et, évidemment, les lauréats et lauréates. Et sans doute une ou deux polémiques...

Photographie : La Librairie Nouvelle d'Orléans (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)