Prix du roman Fnac 2025 : défricher la rentrée littéraire, chaque année

Livre sélectionné pour le Prix du Roman Fnac 2025

Ce livre nous raconte l’histoire de deux personnages : José Viriato, un homme qui survit en récupérant des objets usagés dans les poubelles pour les remettre en état et les vendre, et sa voisine, la mystérieuse et fuyante Beatriz, à qui l’on a donné le sur- nom de «La tueuse »... Un héritage lié à une histoire d’amour malheureuse.

Pour échapper à un passé difficile et ne plus avoir à se confronter aux autres, ces deux personnages choisissent de vivre seuls. La vie va les réunir, Beatriz plus âgée tombe malade et a besoin d’aide, c’est Viriato qui la lui apportera. Au fur et à mesure du récit chacun pénètre dans l’espace de l’autre, un appartement qui déborde de cartons scellés depuis des années pour Beatriz et un autre dans lequel les chiens sont rois pour Viriato. Peu à peu, ils apprennent à se connaître, à se comprendre et à se défaire de leur solitude.

Dans ce texte sensible, où Isabela Figueiredo fait preuve encore une fois d’une grande lucidité et intelligence sur les rapports humains et les mécanismes sociaux, les questionnements qui traversent notre temps sont abordés : l’éthique animale, le consumérisme, notre rapport à l’autre et le conformisme. Cela sans jamais entrer dans la prose pamphlétaire.