Les éditeurs Harmonia Mundi Livre présentent leur rentrée littéraire 2025

La rentrée littéraire 2025 d’Harmonia Mundi Livre se distingue par une mosaïque de récits où se croisent mémoire, histoire et imaginaires. Des voix innues aux fresques algériennes, des épopées polaires aux fables oniriques, l’éventail des parutions affirme une ambition collective : conjuguer diversité des regards et force narrative.

Pour l’automne 2025, Harmonia Mundi Livre réunit une nouvelle fois ses éditeurs partenaires autour d’un dossier commun. À travers ce dispositif collectif, la rentrée littéraire s’affirme comme un moment de visibilité partagée, pensé pour renforcer la présence des ouvrages en librairie et auprès des prescripteurs.

Ce rendez-vous met en avant une diversité de récits et de sensibilités, depuis les grandes fresques historiques jusqu’aux fictions plus intimes, en passant par des écritures venues d’ailleurs. Les extraits proposés reflètent la vitalité des catalogues et la richesse d’expressions qui caractérisent l’indépendance éditoriale.

L’opération se prolonge en ligne tout au long de l’été, grâce à un espace dédié permettant de découvrir l’ensemble des textes. À travers cette mise en commun, Harmonia Mundi Livre et ses éditeurs affirment leur volonté de conjuguer singularité et travail collectif, dans un contexte où chaque rentrée devient un moment stratégique pour l’ensemble de la chaîne du livre.

À découvrir aussi, la vidéo de présentation de la rentrée littéraire, réalisée pour l’édition 2025.

Crédits photo : Harmonia Mundi Livre