Les éditeurs Harmonia Mundi Livre présentent leur rentrée littéraire 2025

La rentrée littéraire 2025 d’Harmonia Mundi Livre se distingue par une mosaïque de récits où se croisent mémoire, histoire et imaginaires. Des voix innues aux fresques algériennes, des épopées polaires aux fables oniriques, l’éventail des parutions affirme une ambition collective : conjuguer diversité des regards et force narrative.
Pour l’automne 2025, Harmonia Mundi Livre réunit une nouvelle fois ses éditeurs partenaires autour d’un dossier commun. À travers ce dispositif collectif, la rentrée littéraire s’affirme comme un moment de visibilité partagée, pensé pour renforcer la présence des ouvrages en librairie et auprès des prescripteurs.
Ce rendez-vous met en avant une diversité de récits et de sensibilités, depuis les grandes fresques historiques jusqu’aux fictions plus intimes, en passant par des écritures venues d’ailleurs. Les extraits proposés reflètent la vitalité des catalogues et la richesse d’expressions qui caractérisent l’indépendance éditoriale.
L’opération se prolonge en ligne tout au long de l’été, grâce à un espace dédié permettant de découvrir l’ensemble des textes. À travers cette mise en commun, Harmonia Mundi Livre et ses éditeurs affirment leur volonté de conjuguer singularité et travail collectif, dans un contexte où chaque rentrée devient un moment stratégique pour l’ensemble de la chaîne du livre.
À découvrir aussi, la vidéo de présentation de la rentrée littéraire, réalisée pour l’édition 2025.
Crédits photo : Harmonia Mundi Livre
Littérature française
Eka ashate/Ne flanche pas rassemble la voix des aînés. Histoires, mémoires et vécus tissent une manière de résister propre au monde innu, qui souffre, vit, rit et regarde demain, sereinement. Tout simplement passionnante, cette plongée inédite dans un monde de femmes et d'hommes qui ont appris à forger, au prix du sang et de l'humour, l'espoir et la tendresse. Naomi Fontaine est l'autrice d'une oeuvre de première importance. Acclamés par la critique et traduits en une dizaine de langues, ses livres ont été adaptés au théâtre et au cinéma. Eka ashate/Ne flanche pas est son quatrième roman.
09/2025
Littérature française
09/2025
Littérature française
« Trop arabe » pour certains, « pas assez » pour d’autres, Aïda Amara, née en France de parents algériens, a été habituée dès l’enfance à ne pas se sentir à la bonne place ni au bon endroit.
Le 13 novembre 2015, devant le restaurant Le Petit Cambodge, à Paris, elle fait la malheureuse rencontre d’autres « têtes d’Arabes », armées de kalachnikovs. Survivante, elle ne pensait pas être assimilée à ses bourreaux. Pour se reconstruire, elle se cramponne à ses racines : ses parents et l’histoire familiale, l’Algérie et la France. Sans romantisme ni esthétisation de la souffrance, elle comprend que son instinct de vie lui vient d’ici, mais aussi – surtout ? – de là-bas.
Entre assignations et injonctions, elle revendique le droit à la complexité et interroge ce que signifie être une femme arabe en France aujourd’hui. Avec ce livre, elle affirme la nécessité de la nuance et contribue à inscrire l’immigration algérienne dans le roman national français.
09/2025
Littérature étrangère
Par une nuit d’orage de l’an 1434, l’arrivée d’un étrange musicien perturbe la fête des marchands et des nobles de Durham. Alors qu’ils s’attendaient
à ce que le ménestrel Mother Naked s’en tienne à son rang, c’est une tout autre attitude qu’il adopte à mesure des histoires contées. Celles de la famille Payne et de la famille Deepslough, celles des mauvaises récoltes et des rivalités grandissantes, celles d’un spectre et de la peur qu’il sème.
Mais eux, ces puissants, qui plus que de raison s’enivrent, quel rôle tiennent-ils dans ces histoires troublantes?
À tambour battant, L’Histoire de Mother Naked plonge le lecteur au cœur d’une période historique intensément romanesque. L’enchâssement des rebondissements captivent pour mieux offrir un regard décapant sur les rapports de classe.
09/2025
Littérature française
Simon, architecte lyonnais, perd épouse et enfants dans un accident, suite à une erreur humaine. Dévasté, il vit hanté par l’absence des siens... Jusqu’au jour où il décide de se venger. Sauf qu’à l’instant où il pose le pied chez le coupable, il comprend qu’il sera incapable de tuer cet homme, devenu une véritable loque. Simon change alors ses plans : il s’immiscera dans ce foyer en ruines, quitte à tirer profit des faiblesses des parents et de leurs deux adolescents...
Un roman d’une justesse psychologique troublante, qui explore le deuil d’un homme pris entre vengeance et désir de reconstruction.
09/2025
Littérature étrangère
09/2025
Littérature française
Êve est une sirène professionnelle qui se produit dans des shows aquatiques. Mais sa queue en silicone et sa beauté cachent un secret. Un soir, elle a été fauchée par une voiture et laissée pour morte au bord de la route, le corps fracassé. Êve, avatar glamour de la femme qu’elle était, comme Monte-Cristo est celui de Dantès, va préparer sa vengeance durant des années. Joseph Incardona décrit une femme que rien ne pourra détourner d’un but qui la mènera à sa perte, et fait un parallèle saisissant avec un monde qu’il décrit comme à bout de souffle, pris dans la spirale délétère de désirs extravagants qui l’épuisent.
À mi-chemin entre figure mythologique et créature hybride à la Cronenberg, Êve la Sirène est un personnage au-delà de l’humanité, par son corps et par ses aspirations mortifères, peut- être justement parce que son humanité lui a été arrachée brutalement. Dans une relecture noire et post-moderne du conte d’Andersen, Joseph Incardona fait vaciller sa sirène et redonne une voix implacable à celle qu’on a voulu faire taire.
Comme dans ses précédents romans, Joseph Incardona ne se pose jamais en moraliste, il ne dénonce pas, ne juge pas. Par le biais de la fiction, il tend seulement un miroir où se reflète une société mondialisée sans âme et souvent cynique, vivant et consommant dans des lieux interchangeables.
08/2025
Littérature francophone
Parcourue de cris d'animaux, peuplée de vies infimes et modelée par le vent, la forêt bruisse. Pour Sendjar comme pour les autres femmes de sa tribu qui s'apprêtent à entrer en période fertile, il est temps de rejoindre les autres dans la plaine du Delta, et de retrouver le clan des Ouxes pour le rituel de la procréation. Sendjar frémit d'impatience à l'idée de revoir Assen, son amant aux yeux vairons ; elle redoute d'affronter sa soeur cadette à qui elle va refuser, une fois encore, le droit d'enfanter. Mais cette saison ne s'annonce pas comme les autres : un soudain désir de changement semble agiter la société. Quel jeu Assen joue-t-il ? Sendjar sera-t-elle seule à s'opposer au bouleversement des coutumes immémoriales rythmant la vie des deux tribus ? L'été à venir sera-t-il celui de toutes les révolutions ? Radical et poétique, féministe et cru, Ma forêt nous plonge dans une préhistoire réinventée, plus actuelle que jamais.
08/2025
Littérature française
Rym vit son enfance avec ses cousines en Algérie. Exilées au Québec, elles creusent les jours d'avant : guerre, colonisation, résistance, déracinement. Rym raconte l'épopée familiale. Elle apprend aussi à faire le thé sans jamais laver la théière, en déposant le poids de l'histoire. Née en Algérie, Katia Belkhodja a grandi au Québec où elle enseigne et écrit.
08/2025
XXe siècle
08/2025
Littérature française
Jolan rejoint ses anciens amis à Pittsburgh, aux États- Unis, pour y passer un été. Ils ne se sont pas retrouvés tous les quatre depuis la fin du lycée, cinq ans auparavant. Mais ce qui devait être des vacances tourne au malaise, fait de silences et de tensions. Dans la résidence de luxe où ils séjournent, leurs retrouvailles se transforment en un jeu dangereux, entre la piscine, Downtown et les berges de la rivière. Comme si leur amitié déjà fissurée ne pouvait survivre à leurs vies d’adultes – et encore moins au drame qui les lie et qui plane sur leur passé commun.
Plongeant le lecteur dans une atmosphère moite et étouffante, ce premier roman, atmosphérique, sensoriel, est porté par une écriture épurée qui créé une intensité émotionnelle remarquable.
08/2025
Littérature française
08/2025
Littérature française
08/2025
Littérature portugaise
Livre sélectionné pour le Prix du Roman Fnac 2025
Ce livre nous raconte l’histoire de deux personnages : José Viriato, un homme qui survit en récupérant des objets usagés dans les poubelles pour les remettre en état et les vendre, et sa voisine, la mystérieuse et fuyante Beatriz, à qui l’on a donné le sur- nom de «La tueuse »... Un héritage lié à une histoire d’amour malheureuse.
Pour échapper à un passé difficile et ne plus avoir à se confronter aux autres, ces deux personnages choisissent de vivre seuls. La vie va les réunir, Beatriz plus âgée tombe malade et a besoin d’aide, c’est Viriato qui la lui apportera. Au fur et à mesure du récit chacun pénètre dans l’espace de l’autre, un appartement qui déborde de cartons scellés depuis des années pour Beatriz et un autre dans lequel les chiens sont rois pour Viriato. Peu à peu, ils apprennent à se connaître, à se comprendre et à se défaire de leur solitude.
Dans ce texte sensible, où Isabela Figueiredo fait preuve encore une fois d’une grande lucidité et intelligence sur les rapports humains et les mécanismes sociaux, les questionnements qui traversent notre temps sont abordés : l’éthique animale, le consumérisme, notre rapport à l’autre et le conformisme. Cela sans jamais entrer dans la prose pamphlétaire.
08/2025
Littérature coréenne
08/2025
Le 27 septembre 2025, La Maison Rouge remettra son Prix littéraire à l’Hôtel du Palais à Biarritz. Cette 7e édition, présidée par Hervé Le Tellier, réunit un jury composé d’écrivains, artistes et intellectuels pour récompenser une œuvre audacieuse, libre des contraintes de la rentrée littéraire. Onze titres, portés par des maisons d’édition variées, sont en lice.
23/07/2025 - 17:14
L’histoire se déroule au début du XXe siècle, à l’aube de ce qu’on appellera plus tard l’âge héroïque de l’exploration antarctique. À l’époque, le continent n’est pas encore bien connu : tout au plus a-t-il été effleuré par quelques explorateurs (Ross, Weddell, de Gerlache) ou baleiniers (Bull, Larsen) en quête de richesses. Ses frontières sont encore mal cartographiées et il demeure la principale Terra Incognita de ce temps.
22/07/2025 - 07:00
Voici un roman en forme de fable grinçante, qui explore les dérives d’un idéal qui promet la paix intérieure à coups de stages, d’optimisme forcé et de pensée magique. Sous couvert d’harmonie, il révèle un système lisse et séduisant qui s’infiltre partout : dans les open spaces, les applis de coaching et jusque dans les discours politiques.
14/07/2025 - 07:30
04/07/2025 - 08:00
04/07/2025 - 07:00
03/07/2025 - 09:00