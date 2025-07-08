Inscription
Les éditeurs Harmonia Mundi Livre présentent leur rentrée littéraire 2025

La rentrée littéraire 2025 d’Harmonia Mundi Livre se distingue par une mosaïque de récits où se croisent mémoire, histoire et imaginaires. Des voix innues aux fresques algériennes, des épopées polaires aux fables oniriques, l’éventail des parutions affirme une ambition collective : conjuguer diversité des regards et force narrative.

Le 08/07/2025

08/07/2025

ActuaLitté

Pour l’automne 2025, Harmonia Mundi Livre réunit une nouvelle fois ses éditeurs partenaires autour d’un dossier commun. À travers ce dispositif collectif, la rentrée littéraire s’affirme comme un moment de visibilité partagée, pensé pour renforcer la présence des ouvrages en librairie et auprès des prescripteurs.

Ce rendez-vous met en avant une diversité de récits et de sensibilités, depuis les grandes fresques historiques jusqu’aux fictions plus intimes, en passant par des écritures venues d’ailleurs. Les extraits proposés reflètent la vitalité des catalogues et la richesse d’expressions qui caractérisent l’indépendance éditoriale.

L’opération se prolonge en ligne tout au long de l’été, grâce à un espace dédié permettant de découvrir l’ensemble des textes. À travers cette mise en commun, Harmonia Mundi Livre et ses éditeurs affirment leur volonté de conjuguer singularité et travail collectif, dans un contexte où chaque rentrée devient un moment stratégique pour l’ensemble de la chaîne du livre.

À découvrir aussi, la vidéo de présentation de la rentrée littéraire, réalisée pour l’édition 2025. 

Crédits photo : Harmonia Mundi Livre

 
 
 
 

Extraits

ActuaLitté

Littérature française

Eka ashate. Ne flanche pas

Eka ashate/Ne flanche pas rassemble la voix des aînés. Histoires, mémoires et vécus tissent une manière de résister propre au monde innu, qui souffre, vit, rit et regarde demain, sereinement. Tout simplement passionnante, cette plongée inédite dans un monde de femmes et d'hommes qui ont appris à forger, au prix du sang et de l'humour, l'espoir et la tendresse. Naomi Fontaine est l'autrice d'une oeuvre de première importance. Acclamés par la critique et traduits en une dizaine de langues, ses livres ont été adaptés au théâtre et au cinéma. Eka ashate/Ne flanche pas est son quatrième roman.

09/2025

ActuaLitté

Littérature française

L'armée des frontières

Ïssa Walther, de mère algérienne et de père officier nazi, est recruté en 1958 par un réseau allemand de soutien au FLN pour organiser et structurer la désertion des légionnaires. Agent double, il partage son temps entre l'enseignement du Coran aux enfants de Béchar et des opérations d'exfiltration à la frontière marocaine. Soldat rigoureux et entraîné, il est aussi un être spirituel et sensible. L'histoire de l'Armée des frontières évoque un épisode méconnu de la guerre d'Algérie dans un récit d'action où la vision poétique domine. Paul de Brancion est poète et romancier. Il est aussi agriculteur bio, cavalier, dirigeant d'entreprise, producteur de radio. Il a publié Le Château des Etoiles, (2005), Ma Mor est morte (2011), Qui s'oppose à l'Angkar est un cadavre (2013), L'Ogre du Vaterland (2017), Black-out (2023). Il est rédacteur en chef de la revue Sarrazine et directeur artistique de L'Ours et la Vieille grille, café culturel parisien. Il participe à de nombreux festivals en France et à l'étranger.

09/2025

ActuaLitté

Littérature française

Avec ma tête d'arabe

« Trop arabe » pour certains, « pas assez » pour d’autres, Aïda Amara, née en France de parents algériens, a été habituée dès l’enfance à ne pas se sentir à la bonne place ni au bon endroit. 

Le 13 novembre 2015, devant le restaurant Le Petit Cambodge, à Paris, elle fait la malheureuse rencontre d’autres « têtes d’Arabes », armées de kalachnikovs. Survivante, elle ne pensait pas être assimilée à ses bourreaux. Pour se reconstruire, elle se cramponne à ses racines : ses parents et l’histoire familiale, l’Algérie et la France. Sans romantisme ni esthétisation de la souffrance, elle comprend que son instinct de vie lui vient d’ici, mais aussi – surtout ? – de là-bas. 

Entre assignations et injonctions, elle revendique le droit à la complexité et interroge ce que signifie être une femme arabe en France aujourd’hui. Avec ce livre, elle affirme la nécessité de la nuance et contribue à inscrire l’immigration algérienne dans le roman national français. 

09/2025

ActuaLitté

Littérature étrangère

L'histoire de Mother Naked

Par une nuit d’orage de l’an 1434, l’arrivée d’un étrange musicien perturbe la fête des marchands et des nobles de Durham. Alors qu’ils s’attendaient
à ce que le ménestrel Mother Naked s’en tienne à son rang, c’est une tout autre attitude qu’il adopte à mesure des histoires contées. Celles de la famille Payne et de la famille Deepslough, celles des mauvaises récoltes et des rivalités grandissantes, celles d’un spectre et de la peur qu’il sème. 

Mais eux, ces puissants, qui plus que de raison s’enivrent, quel rôle tiennent-ils dans ces histoires troublantes? 

À tambour battant, L’Histoire de Mother Naked plonge le lecteur au cœur d’une période historique intensément romanesque. L’enchâssement des rebondissements captivent pour mieux offrir un regard décapant sur les rapports de classe. 

09/2025

ActuaLitté

Littérature française

De rares nuages

Simon, architecte lyonnais, perd épouse et enfants dans un accident, suite à une erreur humaine. Dévasté, il vit hanté par l’absence des siens... Jusqu’au jour où il décide de se venger. Sauf qu’à l’instant où il pose le pied chez le coupable, il comprend qu’il sera incapable de tuer cet homme, devenu une véritable loque. Simon change alors ses plans : il s’immiscera dans ce foyer en ruines, quitte à tirer profit des faiblesses des parents et de leurs deux adolescents... 

Un roman d’une justesse psychologique troublante, qui explore le deuil d’un homme pris entre vengeance et désir de reconstruction. 

09/2025

ActuaLitté

Littérature étrangère

Quand dansent les oiseaux

Ce livre nous emmène loin, très loin, sur un chapelet d'îles au large du Japon. Depuis toujours les hommes y sont pêcheurs et les femmes plongeuses, et la vie y est si rude qu'elles se sont peu à peu dépeuplées. Sur un tout petit îlot perdu entre l'immensité du ciel et la mer frémissante de lumière ne restent plus que deux amies, Io-san, quatre-vingt-douze ans, et Someko-san, quatre-vingt-huit ans. Le matin, elles montent sur la falaise essayer de faire pousser quelques légumes dans une terre balayée par les embruns, l'après-midi elles descendent pêcher sur la jetée ; et ensemble elles dansent un rite ancestral où se libère leur âme d'oiseau. Un jour arrive la fille d'Io-san, bien décidée à convaincre sa mère de repartir avec elle. Mais la magie de l'île, et les conversations avec les esprits de la nature et des eaux, vont en décider autrement. Il y a tant de dénuement et de beauté, tant de force et de fierté dans la vie libre que mènent ces deux très vieilles amies. Leur volonté de vivre a été forgée par des années de tempêtes, de naufrages, de plongées en apnée dans les profondeurs, et elles ont noué des liens très puissants avec les vagues, les nuages, les poissons, les oiseaux de mer, et aussi les morts. Leur histoire rude, sauvage et pleine de rêves est un enchantement.

09/2025

ActuaLitté

Littérature française

Le monde est fatigué

Êve est une sirène professionnelle qui se produit dans des shows aquatiques. Mais sa queue en silicone et sa beauté cachent un secret. Un soir, elle a été fauchée par une voiture et laissée pour morte au bord de la route, le corps fracassé. Êve, avatar glamour de la femme qu’elle était, comme Monte-Cristo est celui de Dantès, va préparer sa vengeance durant des années. Joseph Incardona décrit une femme que rien ne pourra détourner d’un but qui la mènera à sa perte, et fait un parallèle saisissant avec un monde qu’il décrit comme à bout de souffle, pris dans la spirale délétère de désirs extravagants qui l’épuisent. 

À mi-chemin entre figure mythologique et créature hybride à la Cronenberg, Êve la Sirène est un personnage au-delà de l’humanité, par son corps et par ses aspirations mortifères, peut- être justement parce que son humanité lui a été arrachée brutalement. Dans une relecture noire et post-moderne du conte d’Andersen, Joseph Incardona fait vaciller sa sirène et redonne une voix implacable à celle qu’on a voulu faire taire. 

Comme dans ses précédents romans, Joseph Incardona ne se pose jamais en moraliste, il ne dénonce pas, ne juge pas. Par le biais de la fiction, il tend seulement un miroir où se reflète une société mondialisée sans âme et souvent cynique, vivant et consommant dans des lieux interchangeables. 

08/2025

ActuaLitté

Littérature francophone

Ma forêt

Parcourue de cris d'animaux, peuplée de vies infimes et modelée par le vent, la forêt bruisse. Pour Sendjar comme pour les autres femmes de sa tribu qui s'apprêtent à entrer en période fertile, il est temps de rejoindre les autres dans la plaine du Delta, et de retrouver le clan des Ouxes pour le rituel de la procréation. Sendjar frémit d'impatience à l'idée de revoir Assen, son amant aux yeux vairons ; elle redoute d'affronter sa soeur cadette à qui elle va refuser, une fois encore, le droit d'enfanter. Mais cette saison ne s'annonce pas comme les autres : un soudain désir de changement semble agiter la société. Quel jeu Assen joue-t-il ? Sendjar sera-t-elle seule à s'opposer au bouleversement des coutumes immémoriales rythmant la vie des deux tribus ? L'été à venir sera-t-il celui de toutes les révolutions ? Radical et poétique, féministe et cru, Ma forêt nous plonge dans une préhistoire réinventée, plus actuelle que jamais.

08/2025

ActuaLitté

Littérature française

Les déterrées

Rym vit son enfance avec ses cousines en Algérie. Exilées au Québec, elles creusent les jours d'avant : guerre, colonisation, résistance, déracinement. Rym raconte l'épopée familiale. Elle apprend aussi à faire le thé sans jamais laver la théière, en déposant le poids de l'histoire. Née en Algérie, Katia Belkhodja a grandi au Québec où elle enseigne et écrit.

08/2025

ActuaLitté

XXe siècle

Là où naissent les glaces

Novembre 1902. L'Antarctic, une baleinière suédoise commandée par Carl Anton Larsen, navigue en direction de Snow Hill, petite île glacée de la péninsule antarctique. Sa mission ? Récupérer l'équipe du géologue Otto Nordenskjöld, laquelle a réalisé au cours des neuf derniers mois d'hivernage d'importantes observations scientifiques : météorologie, zoologie, glaciologie, cartographie, etc. Mais, au bout du monde connu, l'Homme n'a pas toujours son mot à dire... Quand le vent austral transforme la mer en glace, quand la morsure du froid craquèle la coque des navires comme la détermination des hommes, que reste-t-il encore des espoirs et des rêves ? Quelle lueur pour dissiper la peur et les doutes, si ce n'est la farouche volonté de vivre ?

08/2025

ActuaLitté

Littérature française

Un été contraire

Jolan rejoint ses anciens amis à Pittsburgh, aux États- Unis, pour y passer un été. Ils ne se sont pas retrouvés tous les quatre depuis la fin du lycée, cinq ans auparavant. Mais ce qui devait être des vacances tourne au malaise, fait de silences et de tensions. Dans la résidence de luxe où ils séjournent, leurs retrouvailles se transforment en un jeu dangereux, entre la piscine, Downtown et les berges de la rivière. Comme si leur amitié déjà fissurée ne pouvait survivre à leurs vies d’adultes – et encore moins au drame qui les lie et qui plane sur leur passé commun. 

Plongeant le lecteur dans une atmosphère moite et étouffante, ce premier roman, atmosphérique, sensoriel, est porté par une écriture épurée qui créé une intensité émotionnelle remarquable. 

08/2025

ActuaLitté

Littérature française

Les particules étaient dans l'air

Stawanhonhi est un vieux hippie, Adèle une adepte de la pensée positive qui lâche son poste de chargé de communication et se lance en mini-van dans un voyage sans retour à la poursuite de son rêve : devenir influenceuse en bien-être à plein temps. Tous deux atterrissent au Champ des Possibles, une communauté New-age installée en Lozère. Dans ce haut lieu de spiritualité qui est aussi une boîte de formation, ils comptent sur les préceptes du développement personnel pour réparer leur vie et se réinventer. Ce conte philosophique grinçant met à nu un système de pensée simpliste et apparemment inoffensif qui irrigue largement le monde des entreprises et l'ensemble de la société.

08/2025

ActuaLitté

Littérature française

Louve en juillet

"Tu m'apprends comment prendre soin de toi à mesure que j'apprends la vie dans la forêt boréale, la neige, le silence : fendre le bois, tenir tête aux éléments, dormir parmi les craquements de toutes parts, en dedans comme au dehors, domptant mes peurs une à la fois : la pénombre peuplée d'esprits, les maladresses qui tuent, la glace mince, les bruits de moteur qui se rapprochent de notre refuge, la bêtise humaine, mourir gelée, te perdre, me perdre".

08/2025

ActuaLitté

Littérature portugaise

Un chien au milieu du chemin

Livre sélectionné pour le Prix du Roman Fnac 2025

Ce livre nous raconte l’histoire de deux personnages : José Viriato, un homme qui survit en récupérant des objets usagés dans les poubelles pour les remettre en état et les vendre, et sa voisine, la mystérieuse et fuyante Beatriz, à qui l’on a donné le sur- nom de «La tueuse »... Un héritage lié à une histoire d’amour malheureuse. 

 

Pour échapper à un passé difficile et ne plus avoir à se confronter aux autres, ces deux personnages choisissent de vivre seuls. La vie va les réunir, Beatriz plus âgée tombe malade et a besoin d’aide, c’est Viriato qui la lui apportera. Au fur et à mesure du récit chacun pénètre dans l’espace de l’autre, un appartement qui déborde de cartons scellés depuis des années pour Beatriz et un autre dans lequel les chiens sont rois pour Viriato. Peu à peu, ils apprennent à se connaître, à se comprendre et à se défaire de leur solitude. 

 

Dans ce texte sensible, où Isabela Figueiredo fait preuve encore une fois d’une grande lucidité et intelligence sur les rapports humains et les mécanismes sociaux, les questionnements qui traversent notre temps sont abordés : l’éthique animale, le consumérisme, notre rapport à l’autre et le conformisme. Cela sans jamais entrer dans la prose pamphlétaire. 

08/2025

ActuaLitté

Littérature coréenne

Le grand magasin des rêves

Cela fait un an que Penny a franchi pour la première fois les portes du Grand Magasin des Rêves, cet univers fabuleux où les dormeurs viennent chaque nuit choisir les rêves qu'ils désirent vivre. Dans le "quartier des compagnies" , les producteurs inventent sans relâche des rêves qui ressembleraient à une forêt tropicale, qui auraient l'odeur du riz cuit ou encore la couleur du bleu de la nuit : rêves primés ou rêves en solde, rêves de souvenirs, rêves de sieste ; ils sont tous de véritables créations artistiques. Penny découvre aussi le Service des Réclamations auquel s'adressent les rêveurs insatisfaits car certains ont cessé tout bonnement de se rendre au Grand Magasin des Rêves. Comment expliquer que certains dormeurs ne reviennent jamais ? Penny va lever le voile sur les aspirations secrètes des rêveurs en quête d'expériences immersives fabuleuses et surtout de sens à leur vie. Car s'il est vrai que le rêve permet de s'évader, il permet aussi de s'émanciper. Il réconcilie le dormeur avec lui-même en lui permettant de retrouver sa propre voix, parfois de manière imprévue. Et donne au lecteur la liberté de rêver.

08/2025

Articles

ActuaLitté

11 romans en lice pour le Prix Maison Rouge Biarritz 2025

Le 27 septembre 2025, La Maison Rouge remettra son Prix littéraire à l’Hôtel du Palais à Biarritz. Cette 7e édition, présidée par Hervé Le Tellier, réunit un jury composé d’écrivains, artistes et intellectuels pour récompenser une œuvre audacieuse, libre des contraintes de la rentrée littéraire. Onze titres, portés par des maisons d’édition variées, sont en lice.

23/07/2025 - 17:14
ActuaLitté

Naomi Fontaine signe un hommage au peuple innu

Naomi Fontaine, auteure du best-seller Kuessipan présente son quatrième roman Eka ashate/Ne flanche pas. Ce roman, qui donne la parole aux aînés, constitue une mémoire et une somme de visages du monde innu. 

23/07/2025 - 07:00
ActuaLitté

L’exploit méconnu des explorateurs suédois en Antarctique

L’histoire se déroule au début du XXe siècle, à l’aube de ce qu’on appellera plus tard l’âge héroïque de l’exploration antarctique. À l’époque, le continent n’est pas encore bien connu : tout au plus a-t-il été effleuré par quelques explorateurs (Ross, Weddell, de Gerlache) ou baleiniers (Bull, Larsen) en quête de richesses. Ses frontières sont encore mal cartographiées et il demeure la principale Terra Incognita de ce temps. 

22/07/2025 - 07:00
ActuaLitté

Fragments d’un homme qui tombe : les jours de plomb de Servais Picord

Voici un roman en forme de fable grinçante, qui explore les dérives d’un idéal qui promet la paix intérieure à coups de stages, d’optimisme forcé et de pensée magique. Sous couvert d’harmonie, il révèle un système lisse et séduisant qui s’infiltre partout : dans les open spaces, les applis de coaching et jusque dans les discours politiques.

14/07/2025 - 07:30
ActuaLitté

Combattre la solitude à deux

Ce livre nous raconte l’histoire de deux personnages : José Viriato, un homme qui survit en récupérant des objets usagés dans les poubelles pour les remettre en état et les vendre, et sa voisine, la mystérieuse et fuyante Beatriz, à qui l’on a donné le sur- nom de «La tueuse »... Un héritage lié à une histoire d’amour malheureuse. 

04/07/2025 - 08:00
ActuaLitté

Le Comte de Monte-Cristo avec une sirène

Êve est une sirène professionnelle qui se produit dans des shows aquatiques. Mais sa queue en silicone et sa beauté cachent un secret. Un soir, elle a été fauchée par une voiture et laissée pour morte au bord de la route, le corps fracassé. Êve, avatar glamour de la femme qu’elle était, comme Monte-Cristo est celui de Dantès, va préparer sa vengeance durant des années.

04/07/2025 - 07:00
ActuaLitté

Dire non aux traditions pour vivre libre

Parcourue de cris d’animaux, peuplée de vies infimes et modelée par le vent, la forêt bruisse. Pour Sendjar comme pour les autres femmes de sa tribu qui s’apprêtent à entrer en période fertile, il est temps de rejoindre les autres dans la plaine du Delta, et de retrouver le clan des Ouxes pour le rituel de la procréation.

03/07/2025 - 09:00
ActuaLitté

Quand le volcan réveille les liens

BONNES FEUILLES - Suite à un drame, Evan devient propriétaire d’un hôtel luxueux aux Açores, sur un site époustouflant mais difficile d’accès. L’ouverture est imminente et l’échec inconcevable, selon le mot d’ordre tu veux, tu peux. 

05/06/2025 - 07:00

