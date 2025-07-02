Découvrez les romans de la Rentrée littéraire 2025

Chaque été, les piles de romans envahissent les bureaux des journalistes littéraires. Couvertures flambant neuves, cartouches d’encre encore fraîches. L’odeur de rentrée flotte dans l’air avant même le mois de septembre. Dans les rayons des librairies, la même mécanique se met doucement en route. Premiers cartons déballés. Manuscrits attendus avec fébrilité. Lecteurs sur le qui-vive.
La rentrée littéraire 2025 s’annonce dense. Une fois encore, l’industrie du livre sort ses plus beaux atouts. Des centaines romans attendus, français et étrangers mêlés. Autant d’histoires prêtes à se disputer l’attention des critiques, des libraires, des lecteurs curieux. Dans ce grand ballet annuel, chacun cherche la pépite. Le livre qui fera parler. Celui dont tout le monde s’emparera autour de la machine à café, dans les clubs de lecture ou sur les réseaux sociaux.
Parmi les maisons d’édition, la stratégie reste claire. Quelques têtes d’affiche bien installées. Des valeurs sûres qui reviennent saison après saison. Des découvertes aussi, soigneusement mises en avant. Premiers romans, auteurs venus d’autres horizons, voix singulières. L’équilibre reste délicat. L’enjeu : créer l’événement, capter l’attention, exister au milieu du bruit.
Les jurys des prix littéraires aiguisent déjà leurs plumes. Dans l’ombre, les sélections se dessinent. Les spéculations vont bon train. Un Goncourt qui échappera aux pronostics. Un Renaudot qui bousculera les attentes. Les prix de septembre et d’octobre marquent encore la cadence. Les éditeurs y voient une rampe de lancement. Les auteurs, un ticket vers la reconnaissance.
Sans oublier de futurs inconnus, oubliés ou passés inaperçus, qui grossiront les rangs des laissés pour compte, comme chaque année. Si, si, c'est sinistre, mais bien réel...
Le public, lui, avance entre impatience et méfiance. Derrière le battage médiatique, l’envie de dénicher autre chose. Des textes qui bousculent, qui émeuvent, qui résonnent au-delà des campagnes de promotion. Dans les piles de services de presse, certaines histoires brillent en silence. À l’écart du vacarme, elles attendent leur heure.
Les avant-critiques qui suivent offrent un premier tour d’horizon. Entre romans attendus et découvertes plus discrètes. À travers ces extraits et ces impressions, une première carte se dessine. Des indices pour se repérer dans le flot de publications.
L’occasion de prendre le pouls, d’ouvrir les pages avant la grande ruée. Parce qu’avant le fracas des prix, avant les débats enflammés, il reste ce plaisir intact. Celui de plonger dans un livre sans autre enjeu que la promesse d’une bonne histoire. Et de tenter, à notre mesure, de faire émerger quelques textes parmi la masse...
À travers le regard d’une mère en perdition, Laurence Florisca Rivard signe un roman intime et tendu, où l’amour filial se heurte à la brutalité du soupçon. Mais la virtuosité du texte cède parfois à la complaisance narrative.
Grégory Le Floch explore les replis les plus sombres de l’adolescence et les reliefs d’une montagne qui gronde autant à l’extérieur qu’à l’intérieur de soi. Mais si le texte séduit par la rudesse de son décor et la sincérité de sa voix, il trébuche parfois sur son propre trop-plein.
Un texte, dense et lucide, sur la fabrication des héros et l'usure des mythes nationaux. À travers le parcours d'un vieillard solitaire, ancien enfant-soldat devenu icône du pouvoir, l'auteur interroge la mémoire collective et les illusions d'une grandeur forgée dans le sang et l'oubli.
Marc Graciano publie chez Le Tripode un nouveau roman initiatique et naturaliste, intitulé Celle-qui-sait-les-herbes. Un récit immersif plonge le lecteur dans le quotidien ancestral d’un peuple nomade, guidé par les savoirs d'une prêtresse guérisseuse.
Dans Revenir à Marimbaut, publié chez Notabilia, Stéphanie Chaillou poursuit son exploration des blessures intimes et des fractures familiales. Son roman met en scène Jean-Noël Dutier, architecte quinquagénaire parisien, rappelé brusquement dans sa ville d’origine par l’appel de son frère. Ce retour, qui ressemble à une convocation plus qu’à une volonté, devient pour lui une plongée vertigineuse dans une mémoire qu’il croyait enfouie.
Dès les premières pages, Ella Micheletti-Huertas inscrit son recueil dans la lignée des voix poétiques qui explorent la brûlure amoureuse. Mais ici, la langue se déploie en éclats, comme une succession de blessures et d’épiphanies. L’autrice revendique une parole ardente, où chaque image cherche à dire l’indicible : « La nuit restera horizontale / Turbulente / Entre mes jambes. »
La poésie avance par secousses, entre sensualité charnelle et douleur de l’absence. L’amant devient à la fois éblouissement et gouffre : « Unique homme / Ou homme unique / Et ta voix qui pensait / Tremblement de toi toujours. » L’expérience de la perte se traduit dans un lexique organique, traversé de corps fragmentés – « trachée », « sternum », « veines » – qui rappellent combien l’amour est d’abord affaire de chair. Le texte, intensément incarné, refuse toute abstraction : aimer, c’est s’exposer au tremblement, à l’écorchure.
Si le livre résonne comme une longue plainte, il n’en demeure pas moins porté par une énergie de survie. La poète s’adresse directement à l’absent – « Je suis une mémoire vive / Sur le vide d’un homme » – et transforme cette adresse en force de création. Loin d’être une lamentation figée, l’écriture construit une cartographie de la séparation : souvenirs exaltés, étreintes passées, puis désert du présent.
La postface souligne cette tension : l’œuvre ne cherche pas à reconstituer une histoire d’amour, mais à inventer une langue nouvelle capable de traduire la disparition. D’où ces images vertigineuses – « Château mental », « fenêtre sur l’amour », « soleil que toi » – qui abolissent le réel pour ne garder que l’essence de la passion.
Ce qui frappe, c’est l’équilibre entre obscurité et lumière : des poèmes traversés par la désolation, mais où subsiste toujours une flambée. « Qu’il ne reste rien de moi, qu’il ne reste que l’amour », écrit-elle, comme un credo ultime. Le lecteur sort de ce livre habité par une intensité rare, persuadé que l’amour, même brisé, laisse une empreinte irrévocable.
Éditrice, romancière et lectrice passionnée, Lola Nicolle se tient à l’intersection d'un « triangle de la littérature ». Cofondatrice des éditions Les Avrils, elle publie aujourd’hui chez Phébus son nouveau roman, Le Grand Horizon. Un livre né d’une fascination : la Transcontinental Race, course mythique qui traverse l’Europe sur près de 4000 kilomètres.
Vienne, 31 juillet 1914. La guerre est à moins de 36 heures. Et pourtant, tout palpite encore de désir, de science, d’art et d’illusions. Raphaela Edelbauer, avec une minutie presque hallucinée, saisit ce moment suspendu entre deux siècles – entre lucidité et folie, traduites de l'autrichien par Carole Fily.
Ceux qui attendraient de cet ouvrage une chronique adolescente sucrée seront surpris par le ton mélancolique et désabusé qui imprègne ces pages. Fabrice Caro déploie une voix singulière, sans effets superflus, pour raconter l’inertie d’un lycéen dans une province française des années 1990. Loin de la nostalgie complice ou de la caricature générationnelle, ce roman capture l’absurde des petits riens, entre une photo de Sardou sur Télé 7 Jours et la mort brutale d’un camarade de classe.
Le narrateur observe, sans grande conviction, les injonctions parentales, les bavardages lycéens, les postures du deuil collectif. Tout semble flotter dans un état suspendu, comme si rien ne pesait vraiment. Et c’est précisément là que le texte trouve sa force : dans cette manière de dire, sans jamais l’appuyer, la perte de gravité du monde adolescent. Le tragique y surgit avec la même banalité que les corn flakes du petit-déjeuner.
L’écriture, faussement plate, joue sur le décalage entre la futilité apparente et les soubresauts intérieurs. Certaines phrases frappent par leur lucidité crue, d’autres paraissent glisser sans élan. Il y a une sorte de refus du spectaculaire, qui peut aussi laisser le lecteur sur sa faim.
Le style se tient à distance, jusqu’à la frontière du désinvestissement. Ce qui fonctionne lorsqu’il s’agit de moquer les rites scolaires ou les automatismes familiaux devient plus fragile quand l’émotion devrait affleurer.
L’ensemble tient davantage du soliloque immobile que du roman d’apprentissage. Il ne s’agit pas ici de grandir, mais d’observer les lignes de faille sans chercher à les combler. Les derniers jours de l’apesanteur propose une expérience de lecture au ralenti, où l’on flotte, avec le narrateur, dans une adolescence sans drame clair, mais traversée de secousses silencieuses.
Ramsès Kefi livre un récit nerveux et bouleversant sur la disparition inexpliquée d’une femme, depuis la perspective de son fils. Entre violence contenue, drôlerie tendre et chronique sociale, ce roman court mais dense interroge les silences familiaux et les liens d’appartenance.
Titiou Lecoq chronique l’existence comme d’autres font leur vaisselle : sans enthousiasme démesuré, mais avec application et une certaine tendresse pour les éclaboussures. Publié chez l’Iconoclaste, La vie ressemble à ça rassemble ses réflexions les plus libres, les plus drôles, les plus précieuses. Une suite de textes brefs qui épousent les contours de la vie comme elle va. C’est-à-dire à la fois mal et merveilleusement bien.
Le roman suit Maud, une trentenaire installée à Saint-Nazaire, comptable, en couple avec Yann et apparemment bien intégrée dans une vie stable et rangée. Un soir d’automne, tout bascule : après avoir accidentellement percuté quelque chose en voiture alors qu’elle jouait à Candy Crush en conduisant, elle prend la fuite, incapable d’affronter les conséquences.
Pour son premier livre, Henry Wise s'inscrit avec efficacité dans la mouvance de ces romans noirs étasuniens, tout imprégnés de la moiteur tropicale et raciste du Southside. Ou quand le rêve américain tourne au cauchemar.
Olivia Bianchi ne signe pas un roman historique ordinaire. Il s’agit d’une immersion toute en nuances, documentée, dans les ultimes années d’une sculptrice broyée par l’Histoire. Le récit épouse la forme d’une enquête fictive commandée par Eugène Blot, fondeur de Claudel, à un photographe chroniqueur chargé de retrouver et d’interviewer l’artiste enfermée à Montdevergues depuis seize ans.
Il est des livres qui vous laissent essoufflé – pas par leur fracas, mais par la lente morsure qu’ils infligent. Kairos, le nouveau roman fulgurant de Jenny Erpenbeck, traduit par Rose Labourie, est de ceux-là. Roman d’amour, certes. Mais surtout autopsie d’un empoisonnement lent, intime, dans un décor historique qui vacille.
« Pourquoi est-il si difficile d’opérer verbalement cette bascule alors que tout le monde semblait croire à tout et surtout n’importe quoi en silence ? » (p.155.) Sophie Pointurier, remarquable pour Femme portant un fusil, revient avec un nouveau récit
Deux figures féminines dont les voix s’entrelacent dans un Paris saturé de travail, d’amour et de mémoire. Une prose intense qui interroge la filiation, le corps, et la condition des femmes dans l’espace public et intime. Le roman de Cloé Korman ne déçoit pas.
Trois portraits, très parisiens, croqués juste avant la fin du monde, à l’heure où remontent les souvenirs, viennent les regrets et tombent les masques. François Gagey fut diplômé de Sciences-Po puis consultant chez Deloitte avant de devenir avocat. Combustions est son premier roman, truffé de références à la vie parisienne des beaux quartiers (où l’on apprend beaucoup de choses).
Conjuguez la brutalité de la politique migratoire britannique et les failles humaines de ses exécutants. On obtient alors cette fresque aussi polyphonique que tragique, que dépeint Anders Lustgarten, dans Trois enterrements. Un récit aussi tendu que précis, sans illusion sur le monde qu’il dépeint. Sur une traduction de Claro.
Sur les traces d’Eugene Sledge, ancien Marine hanté par l’enfer de la guerre du Pacifique, Bruno Cabanes propose un récit hybride et poignant. Mais à force de superposer les strates mémorielles, Les fantômes de l’île de Peleliu peine parfois à faire émerger une voix propre.
Philippe Delerm revisite ici le parcours du grand romancier anglais. Non pas sous l’angle de son œuvre, mais à travers sa fièvre de reconnaissance publique. Un portrait sensible mais parfois complaisant, où la tendresse finit par voiler le propos critique.
Dans Pente raide, Marin Fouqué et Samira Negrouche creusent dans les chairs de la mémoire franco-algérienne un dialogue poétique tendu, abrupt, à fleur de peau. Une œuvre brûlante, parfois saisissante, qui perturbe, mais toujours hantée par la nécessité de dire.
Alors que les mouvements diplomatiques entre États-Unis, Russie et Ukraine agitent les médias, les éditions Ystia & Cie proposeront un roman de Yaroslav Trofimov pour la rentrée. Une fresque romanesque dans l’Ukraine soviétique des années 1930, entre exaltation révolutionnaire et empêchement intime. Ou comment interroger le coût humain de l’Histoire en marche...
Le titre sonne comme une énigme, une plainte ou une prière. Ça finit quand, toujours ?, c’est d’abord la chronique tendre et implacable d’un XXe siècle qui n’en finit pas de mourir, où les destinées individuelles se débattent dans les remous de l’Histoire. Le dernier roman d’Agnès Gruda, journaliste et écrivaine québécoise, captive par sa maîtrise narrative autant que par sa lucidité émotionnelle.
À la table des loups (trad. Sabine Porte) d'Adam Rapp orchestre un huis clos américain où la lecture devient refuge, et le danger, une présence feutrée. Avec une langue dense et une construction maîtrisée, il explore le vertige adolescent sans jamais sacrifier la tension romanesque.
Dans Ils appellent ça l’amour, Chloé Delaume explore avec une férocité douce la mémoire traumatique d’une femme en exil intérieur. À travers la langue fragmentée et lucide de Clotilde, le roman met à nu la mécanique du déni, de la honte et de la réinvention de soi. Une mise en scène aiguë de la sidération.
Le plus célèbre écrivain français hanté par l’exil, la culpabilité et la perte. Dans un roman halluciné, entre fulgurances lyriques et élans mélodramatiques, Salim Bachi explore les limbes d’un esprit à la dérive, au risque parfois de la saturation. Et donne corps à un Victor Hugo d'anthologie.
Derrière les strass et les faux cils de Véro, la mère marseillaise “trop” tout, Mathilda Di Matteo orchestre un récit féroce sur l’ascension sociale, la honte de classe et la brutalité de l’amour filial. Un premier roman mordant, drôle et mélancolique.
Witi Ihimaera prolonge le destin de la mythique baleine tatouée dans un roman foisonnant, qui navigue entre Marseille et la Polynésie, entre métamorphose identitaire et quête d’héritage. Un récit ambitieux, parfois trop littéral dans son didactisme.
Dans Retour à Balbec, Renaud Meyer compose un récit où un ancien prodige du piano revient hanter les lieux de son enfance. Entre mémoire traumatique et quête d'apaisement, le roman explore les silences d’une vie fracassée, sur fond de rivages normands. Une élégie musicale portée par un style feutré, qui flirte parfois avec la redondance.
Sous des airs faussement candides, Mémoires de Mayron Schwartz de Jean-François Beauchemin déploie un récit fragmentaire où l’humour, la tendresse et la rêverie pastorale masquent une profonde mélancolie. Un roman singulier, à mi-chemin entre la chronique familiale et la méditation existentielle, où l’élégance du style n’empêche ni le doute, ni le désenchantement.
Dans un monde qui ressemble au nôtre, à ceci près qu’il semble irrémédiablement brisé, Laurent Gaudé explore, avec Zem, les restes d’une société consumériste à l’agonie. Plus roman noir que roman d’idées, ce texte séduit autant par son atmosphère sombre que par son cynisme lucide.
Quand une romancière explore la figure de sa mère défunte à travers une prose intime, dense, parfois cruelle, les souvenirs sont mis à lourde contribution. Une œuvre mémorielle sans concession, qui mêle souvenirs domestiques, confidences littéraires et creusement existentiel. Le tout dans une tension entre affect et lucidité.
On découvre parfois avec surprise qu'une part de notre histoire est logée dans la mémoire de quelqu'un d'autre. Un proche, un copain d'enfance, un être qu'on a peu connu un jour, un inconnu même, détient des souvenirs de nous qu'on a parfois oubliés.
Dans un récit sans concession, Vanessa Schneider exhume la figure paternelle à la fois admirable et toxique. Une méditation sur la filiation, l’héritage et la douleur d’aimer, entre l’ombre d’un père encombrant et la lumière vacillante des souvenirs.
Quand la romancière sonde les élans de l’amitié et les premières impressions qui dessinent une relation. Sous ses airs feutrés, ce roman soulève une question moins légère qu’il n’y paraît : peut-on encore croire à la pureté des liens, sans posture ni calcul ?
Chavirée par les vagues de l’intime, la plume de Camille Corcéjoli cartographie les zones troubles du corps et du genre dans Transatlantique, récit autobiographique d'une transition, mais surtout d'une quête d'espace et de respiration.
Dans son premier récit, Bernard Bourrit fouille le terreau social d’un féminicide suisse des années 1960. Plus qu’un simple retour sur les faits, il livre un texte fragmentaire et tortueux, qui interroge autant qu’il étouffe.
À travers les trajectoires croisées de plusieurs personnages en Ukraine et en Russie, l’auteur explore les fractures d’une époque rattrapée par la guerre, entre propagande, mensonges d’État et illusions personnelles. Un roman qui s’inscrit dans l'actualité brûlante du conflit russo-ukrainien en s'intéressant aux vies ordinaires, prises dans l'engrenage du destin.
Voilà un texte âpre et incisif, où se brosse le portrait d’une fratrie cabossée par l’histoire familiale et la violence sociale, au cœur d’un Paris populaire. À travers le regard désabusé du benjamin, l’ouvrage déroule un récit familial marqué par l'abandon, les non-dits et les cicatrices héritées d'un passé colonial encore brûlant.
Comment revenir dans sa ville natale, trente ans après l’avoir quittée. Convoqué par son frère au chevet de leur père mourant, Jean-Noël Dutilheul renoue avec un territoire familial et intime qu’il avait tenté d’effacer. À travers ce récit en clair-obscur, l’autrice interroge l'exil intérieur, la mémoire des lieux et les blessures du passé.
Un narrateur truculent, un jeune Honoré de Balzac, entraîné dans une enquête noire sur fond de société post-révolutionnaire... Faux roman historique et vraie farce tragique, ce texte aussi théâtral que littéraire n’échappe pas à ses propres excès. Mais un peu trop, c'est juste assez pour moi, disait presque Cocteau.
À contre-courant d’une historiographie francophone lacunaire, cet essai de Michael Lucken interroge avec rigueur l’occupation américaine du Japon après 1945. En faisant du pragmatisme le fil rouge de son essai, l’auteur explore les ambiguïtés d’un projet démocratique sous contrôle militaire.
Dans Rêve d’une pomme acide, Justine Arnal dissèque la vie ordinaire d’une femme mariée et mère de famille avec une lucidité implacable. Sous une prose apparemment douce s’enroule un texte tendu, ironique et amer, où l’usure domestique se mêle à la résignation silencieuse.
Dans ce nouveau roman et brûlent les enfances, Virginie Noar dissèque l’enfance sous un jour peu flatteur, loin des clichés d’innocence et de spontanéité. Un récit dense, porté par une langue nerveuse, où le désespoir affleure sous les faux-semblants du quotidien.
