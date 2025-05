Amiens célèbre la bande dessinée avec éclat pour ses 29es Rendez-Vous

L’édition 2025 est placée sous le signe du Japon, avec une double exposition consacrée à Naoki Urasawa, maître incontesté du manga contemporain. À la Halle Freyssinet, les visiteurs pourront redécouvrir quatre œuvres phares de l’auteur — Monster, Asadora!, Yawara! et Happy! — dans une scénographie immersive. En parallèle, la Maison de la Culture accueille une exposition dédiée à 20th Century Boys, enrichie d’un focus sur Monster et d’un salon de lecture inédit.

La Halle Freyssinet, cœur battant du festival, déploie également d'autres expositions majeures : Nanas Métalliques, hommage croisé à Métal Hurlant et Ah! Nana ; New York / New-York : I’ll Be Your Mirror, panorama de la scène new-yorkaise actuelle ; ou encore Verts, voyage onirique dans un monde où l’homme fusionne avec la nature. Pour les plus jeunes, Abracada-Brume ! et Do Ré Mi Chat mêlent BD, musique et interactivité.

Nouveauté marquante : un espace jeux met à l’honneur les adaptations ludiques de bandes dessinées, en présence d’auteurs et d’animateurs. Par ailleurs, l’éditeur Ankama fête ses 20 ans avec une exposition dédiée à la bibliothèque Louis Aragon, tandis qu’un concert dessiné, Le Monstre au violon, viendra sublimer l’œuvre d’Olivier Supiot sur fond de Mendelssohn.

Avec plus de 130 autrices et auteurs invités sur trois week-ends, des rencontres, des ateliers, des signatures, des remises de prix scolaires et une programmation jeune public ambitieuse, le festival offre un mois entier de découvertes. Trois temps forts structurent l’événement : l’ouverture festive (7-8 juin), un week-end muséal (14-15 juin) et un final intense (21-22 juin) pour clore en beauté ce rendez-vous devenu incontournable. Plus d'informations sur leur site.

Rendez-vous en juin à Amiens pour une célébration vivante et plurielle de la bande dessinée ! Et retrouvez dans ce dossier les reportages, interviews et podcasts autour de cet événement.

Crédits photo : Pascal Mériaux - affiche de Naoki Urasawa