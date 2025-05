Un chihuahua et des elfes : Les Imaginales 2025 renversent les codes

Du 22 au 25 mai 2025, Épinal deviendra, le temps d’un week-end, la capitale des littératures de l’imaginaire. Et pour cette nouvelle édition, Les Imaginales abordent l’inclusion dans le monde de l'imaginaire. Du handicap aux super-héros, le festival interrogera la représentation de la norme – et du hors-norme – dans la littérature, autour de débats, tables rondes et rencontres, avec la venue d'auteurs et autrices de renom...