La Comédie du Livre de Montpellier fête ses 40 ans

En 2025, la Comédie du Livre de Montpellier fête son quarantième anniversaire, consolidant sa place de rendez-vous majeur dans le paysage littéraire français. Né en 1985 à l’initiative d’un groupe de libraires locaux et de la journaliste Mia Romera, le festival s’était donné pour mission de rendre le livre accessible à tous en investissant l’espace public.

Aujourd’hui, la manifestation s’étend sur une dizaine de jours et est soutenue par la Métropole de Montpellier. Elle reste fidèle à son ambition originelle : célébrer la littérature sous toutes ses formes et pour tous les publics. Depuis 2024, le festival accueille le Grand Prix de l’Imaginaire, anciennement rattaché à Étonnants Voyageurs à Saint-Malo. Cette migration renforce l’ancrage de Montpellier dans les littératures de l’imaginaire. En 2025, la programmation met à l’honneur des figures telles que James Morrow, Catherine Dufour ou encore Claire North.

Parmi les temps forts de cette édition anniversaire figure une soirée musicale et littéraire avec Maylis de Kerangal, accompagnée de l’Orchestre national de Montpellier. Cette édition rend également hommage à deux maisons d’édition indépendantes : Au Diable Vauvert, qui célèbre ses 25 ans, et les éditions Zoé, fondées à Genève il y a un demi-siècle.

Enfin, le festival accueille une constellation d’écrivains venus de tous horizons, à commencer par David Foenkinos, invité d’honneur. Aux côtés d’auteurs reconnus comme Alice Zeniter, Marie NDiaye ou Kamel Daoud, le public pourra découvrir des plumes internationales (Eduardo Halfon, Eva Baltasar) et émergentes (Adèle Yon, Esther Teillard). Le territoire local est également mis à l’honneur avec une soirée dédiée à Max Rouquette et une programmation jeunesse soutenue, incluant la dessinatrice Cati Baur et les dix ans des éditions Sun/Sun.