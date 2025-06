Récits d’objets : que parlent les choses pour mieux raconter le monde

La collection “ Récits d’objets ” du musée des Confluences de Lyon est une initiative littéraire originale lancée en 2014. Elle invite des écrivains à choisir un objet parmi les quelque 3,5 millions que compte le musée pour en faire une œuvre de fiction. Cette démarche vise à décloisonner les disciplines et à explorer la complexité du monde en croisant les arts, les sciences et les imaginaires.

Depuis son ouverture, le musée des Confluences de Lyon développe une mission originale : explorer la complexité du monde en croisant les sciences, les arts et les imaginaires. Cette ambition se reflète dans ses expositions, sa médiation, mais aussi dans sa politique éditoriale, riche de plus de cinquante ouvrages coédités.

Au cœur de cette dynamique, la collection littéraire « Récits d’objets » propose une approche singulière du patrimoine muséal, en donnant la parole aux écrivains.

Lancée en 2014, cette collection invite des auteurs à choisir un objet parmi les 3,5 millions conservés par le musée pour en faire le point de départ d’un récit. Le geste est à la fois littéraire et muséal : il s’agit de faire surgir, à partir d’un artefact, une fiction qui résonne avec l’histoire, les usages ou les symboliques de l’objet.

Ainsi, chaque texte devient un pont entre l’imaginaire de l’auteur et le réel scientifique ou ethnographique de l’objet. Par ce biais, le musée rend sa proposition scientifique plus sensible, plus accessible, et plus universelle. Les récits offrent alors une perspective unique sur un objet du musée, mêlant réalité et imagination pour susciter la curiosité et l'émerveillement.

Le récit, en tant que mode narratif, est ici conçu comme un outil de transmission. Il établit les conditions de la compréhension en tissant un lien émotionnel et intellectuel avec le lecteur ou le visiteur. Cette approche narrative, appliquée aux expositions comme à l’édition, à la médiation ou aux dispositifs sonores, favorise l’appropriation des connaissances par des publics variés, qu’ils soient néophytes ou avertis.

À titre d’exemple, l’exposition « Venenum, un monde empoisonné » s’ouvrait sur une simple pomme – un objet polysémique qui incarnait tout à la fois le fruit originel de la Genèse, celui empoisonné de Blanche-Neige, et les problématiques contemporaines liées aux pesticides. Une manière de relier les imaginaires au discours scientifique.

La collection « Récits d’objets » s’inscrit dans cette logique d’ouverture. Elle prend vie aussi hors-les-murs, notamment avec des concours d’écriture menés en partenariat avec les bibliothèques et médiathèques de la région. Depuis 2021, jeunes et adultes sont invités à inventer à leur tour une fiction à partir d’un objet du musée, prolongeant ainsi la démarche de réappropriation.

Dans le même esprit, les Cabanes à histoires proposent une immersion sonore dans des récits inspirés d’objets emblématiques, installées dans des lieux aussi variés que des centres commerciaux, des hôpitaux ou des établissements scolaires.

Le musée, ancré dans son territoire, développe de multiples partenariats pour diffuser ces récits : fresques inspirées d’albums jeunesse dans les hôpitaux ou médiathèques, croisières culturelles avec les Bateaux Lyonnais, ou encore cafés littéraires autour des publications.

Le récit devient ainsi une passerelle entre les disciplines, entre le musée et ses publics, entre la science et la fiction.

À travers « Récits d’objets », le musée des Confluences affirme sa vocation à conjuguer savoir et sensibilité. Chaque texte, chaque voix, chaque objet devient une manière de raconter le monde – et de le rendre plus lisible, plus proche, plus vivant.

Crédits photo : Musée des confluences