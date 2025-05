Des héroïnes puissantes, entre Histoire et souffle romanesque

Il y a des maisons d’édition comme des serments : intimes, sincères, tenaces. Fondée par Virginie Bégaudeau, Jeanne & Juliette s’est imposée, en quelques années, comme un acteur singulier de l’édition francophone. Spécialisée dans les sagas historiques romanesques, la maison déploie une vision claire et audacieuse : remettre les femmes au centre de l’Histoire, sans jamais céder aux clichés.

Chez Jeanne & Juliette, les héroïnes ne sont ni ornements, ni excuses narratives. Elles sont motrices, denses, indociles. De Gabrielle, capitaine opiniâtre dans Traverser les tempêtes, à Céleste, picaresque et insolente dans La Fille du bourreau, chaque personnage incarne une facette de la réappropriation féminine des récits historiques.

Et si elles avancent en robes d’époque, c’est toujours avec la voix du présent dans leurs veines : celle d’un féminisme enraciné, d’une mémoire réparée, d’un souffle contemporain qui refuse l’oubli.

Mais ce qui distingue véritablement Jeanne & Juliette, c’est aussi son mode de relation aux lecteurs. Cette maison est incarnée. Chaque publication est portée par une éthique de proximité, de sororité, et une quête constante de qualité — aussi bien dans le fond que dans la forme.

À l’heure des algorithmes, c’est un rare choix de littérature de conviction, où l’on édite comme on tisse un lien : avec exigence, humanité et engagement.

Ce dossier éditorial ouvre une série de réflexions thématiques sur les héroïnes dans le roman historique, les passerelles entre fiction et mémoire, le retour du feuilleton, et la place des plumes francophones dans ce paysage en mutation. Des portraits de femmes, des analyses littéraires, des entretiens, et des lectures croisées viendront nourrir cette exploration.

Parce qu’en racontant l’Histoire autrement, ces romans déplacent les lignes, redonnent une voix à celles qu’on avait réduites au silence. Et nous rappellent que, parfois, la fiction est le plus juste des hommages.

Crédits photo : Jeanne & Juliette Prod