Midi trente : la psychologie pensée pour les enfants

Nourrissons

Soyez l'expert de votre bébé

Hum... Qu'est-ce qu'un bon bébé, au juste ? Depuis plus d'une dizaine d'années, je côtoie des as-tu un bébés au quotidien, dans mon bureau et dans BON bébé? " mon entourage. J'entends les parents affirmer qu'ils ont (ou pas ! ) un BON bébé. J'écoute leurs réflexions. J'observe les comportements des bébés. Je réalise que la société semble vouer un culte incontestable à ce bébé dit "facile", qui n'ébranle pas trop le quotidien de ses parents et qui se satisfait de tout ce qu'on lui propose. Ah, le "BON bébé"! Avec cet ouvrage, je vous propose de déconstruire plusieurs mythes et croyances populaires entourant le développement du bébé. Je m'appuierai sur les plus récentes données probantes et sur les recherches scientifiques en psychologie et en neurosciences, le tout amené de la façon la plus vulgarisée possible (et bien sûr avec une pointe d'humour). Je souhaite ainsi répondre à plusieurs grandes questions relatives à la première année de vie du bébé. Je ne parlerai pas des soins à lui offrir ; je m'intéresserai plutôt au rôle essentiel que jouent les adultes significatifs qui entourent l'enfant, et ce, dès sa naissance. Privilégiant toujours une parentalité positive et une éducation bienveillante, j'espère vous permettre de développer une meilleure compréhension de votre bébé et une plus grande confiance en votre propre capacité à le décoder efficacement. Parce qu'au-delà des conseils reçus à gauche et à droite, votre sensibilité et votre instinct parental devraient toujours se trouver au centre de vos choix et de vos interventions puisque, au final, c'est vous, l'expert de votre bébé !