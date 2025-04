Terres de Paroles : un festival pour raviver l’enfance

Le festival littéraire Terres de Paroles se tiendra en Seine-Maritime du 17 au 24 mai. Cette édition 2025 sera marquée par une exploration thématique centrée sur quelque chose de l’enfance. Ce thème, à la fois universel et intime, invite à une réflexion sur les origines de nos vies et de nos récits, un espace où tout est encore possible et à imaginer.