Accès jeunesse : des livres ludiques pour éveiller les jeunes lecteurs

Lancée en mars 2020, la branche jeunesse d'Accès éditions s’impose comme un acteur de premier plan de l’édition éducative. En alliant l’expertise pédagogique et la créativité, Accès jeunesse offre des ouvrages ludiques et responsables, pensés pour éveiller les jeunes lecteurs tout en respectant des valeurs d’éthique et de durabilité.

Accès jeunesse a été conçu avec une volonté forte : celle de proposer des livres adaptés à chaque étape de développement de l’enfant. Les textes, à la fois simples et progressifs, suivent l’évolution du vocabulaire et des capacités de compréhension des jeunes lecteurs. Dès les premières pages, l’enfant rencontre des histoires qui lui sont accessibles, avant de découvrir des récits plus élaborés, au fur et à mesure qu'il grandit.

Parallèlement, les illustrations évoluent, devenant plus complexes au fil du temps, tout en maintenant une harmonie avec le texte. Le rapport texte-image accompagne le lecteur dans sa compréhension et son immersion dans l’histoire.

Les ouvrages d'Accès jeunesse se distinguent également par leur fabrication soignée et responsable. Imprimés localement en Alsace ou en Allemagne, ils respectent des normes écologiques strictes : utilisation de papier certifié PEFC ou FSC, choix de méthodes de production durables et évitement de la mise au pilon grâce à des tirages raisonnés.

De plus, l’éditeur s’engage à distribuer ses livres uniquement par le biais de librairies indépendantes, soutenant ainsi le commerce local et garantissant une rémunération équitable pour les illustrateurs et auteurs.

En moins de trois ans, Accès jeunesse a su s’imposer dans les rayons des librairies et des médiathèques. Avec des collections dédiées à différents groupes d’âge, l'éditeur touche désormais un large public, en particulier les familles, les enseignants et les bibliothécaires.