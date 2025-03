Bande dessinées et Romans du Prix de la Porte Dorée 2025

​Le Prix de la Porte Dorée, institué en 2010 par le Palais de la Porte Dorée, distingue chaque année une œuvre littéraire et, depuis 2022, une bande dessinée. Ces œuvres, rédigées en français, explorent les thèmes de l'exil, des migrations, des identités plurielles et de l'altérité liée aux réalités migratoires. ​

L'objectif de ce double prix est de mettre en lumière des auteurs et artistes qui, par leur sensibilité et leur créativité, interrogent et enrichissent la compréhension des parcours migratoires et de la diversité culturelle. En récompensant des œuvres qui revisitent l'histoire, questionnent les représentations des migrations ou témoignent des enjeux de la diversité, le Prix de la Porte Dorée contribue à une réflexion approfondie sur ces sujets contemporains.

Le processus de sélection débute par la constitution d'une liste d'ouvrages par un comité de lecture interne au Palais de la Porte Dorée. Ce comité évalue les publications de l'année en cours pour identifier les œuvres les plus pertinentes. Par la suite, un jury composé de personnalités du monde littéraire et artistique, ainsi que de chercheurs et de professionnels de la culture, examine cette sélection pour désigner les lauréats.

En 2024, le Prix littéraire a été exceptionnellement attribué ex æquo à deux primo-romancières : Élise Goldberg pour Tout le monde n’a pas la chance d’aimer la carpe farcie (éditions Verdier, 2023) et Seynabou Sonko pour Djinns (éditions Grasset, 2023). Le jury a salué la manière dont ces œuvres abordent l'exil, la transmission et la mémoire, tout en offrant des écritures novatrices et sensibles.

Le Prix BD de la Porte Dorée 2024 a, quant à lui, récompensé Charles Berberian pour Une éducation orientale (éditions Casterman, 2023). Cette bande dessinée retrace, avec justesse et sensibilité, le retour de l'auteur sur ses origines et son histoire familiale, explorant les questions d'identité et de différences culturelles.

Depuis 2023, le Prix de la Porte Dorée bénéficie du soutien de la Fondation Chargeurs Philanthropies, permettant d'attribuer une dotation de 4 000 euros à chaque lauréat. La cérémonie de remise des prix se tient traditionnellement au Palais de la Porte Dorée, offrant une plateforme prestigieuse pour célébrer les auteurs et favoriser les échanges autour des thématiques migratoires.

En 2025, la remise des prix est prévue pour le jeudi 15 mai au Palais de la Porte Dorée. D'ici là, des rencontres avec les auteurs et dessinateurs sélectionnés sont programmées les 2, 16 et 30 avril, dans le cadre des "Mercredis de la Porte Dorée", offrant au public l'opportunité de dialoguer avec les créateurs et d'approfondir les réflexions sur les sujets abordés dans leurs œuvres.