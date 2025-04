Édition des libertés : écrire l’histoire autrement

Moyen Age

La Dame d'Albi

En 1457, un mariage pourrait finir d'aliéner le prince Louis ; un meurtre pourrait le rétablir. Chargés de protéger le droit d'aînesse du prince en exil, le futur roi Louis XI, Etienne et ses hommes ont pour mission d'empêcher un mariage qui réduirait indéfiniment le pouvoir de leur maître... et ils ne reculeront devant rien pour atteindre leur but. Sous couverture, par voie de force, par la ruse et la tromperie, ils s'emparent de villages et de châteaux, forment de fausses alliances et s'assurent la coopération d'une armée de rançonneurs sans foi, sans chef ni cause. Ils envisagent de mener une bataille épique, non seulement pour empêcher le mariage, mais aussi pour éliminer les ennemis du prince une fois pour toutes... . Mais leurs puissants adversaires ne se laisseront certainement pas faire. "La Dame d'Albi" - (2015) est le premier livre publié par l'auteur. Comme dans tous ses livres, l'auteur se plonge dans la vie quotidienne des simples gens, plutôt que des grands, pour donner corps à des intrigues sur fond de meurtres ou de conspirations. Si l'intrigue est purement imaginaire, le contexte et beaucoup des personnages ont bien existé. La réédition en février 2021 et sa traduction en anglais Juin 2021 sous le titre "The Inconvenient Bride" laissent envisager une suite donnée à ce livre.