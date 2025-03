Les mots, célébrés sous toutes leurs formes, à Courbevoie

Du 6 au 30 juin 2025, Courbevoie, autoproclamée « Capitale du Mot », mettra la langue et la création à l’honneur avec plus de 80 événements participatifs et expérientiels organisés dans cinq lieux principaux autour du « boulevard des Mots ». Cette nouvelle édition du festival « Les Mots Libres », initié en 2010, réunira une trentaine d’artistes, amateurs et professionnels, pour explorer l’écriture, l’oralité, le théâtre et la musique.