Librairies Momie : 40 années au service de la bande dessinée et des lecteurs

Derrière les devantures des librairies Momie, une histoire de passion et d’amitié qui s’écrit depuis quarante ans. Née à Grenoble en 1985, l’enseigne a d’abord vu le jour sous l’impulsion de deux amis d’enfance, Cric et Pat, rejoints plus tard par Greg. Ce trio, animé par un goût commun pour le neuvième art, a posé les bases d’un réseau indépendant aujourd’hui bien implanté en France.

De Grenoble à Paris, en passant par Lyon, Metz ou encore Saint-Malo, la marque s’est développée au fil des rencontres, s’appuyant sur des collaborations avec d’autres libraires partageant les mêmes valeurs. Chaque boutique conserve son autonomie dans la gestion de son fonds et tisse des liens avec le tissu culturel local, tout en bénéficiant de l’expertise et du soutien du groupe.

Loin du modèle standardisé des grandes chaînes, Momie revendique une approche centrée sur le conseil et la proximité avec ses lecteurs. Derrière chaque comptoir, des passionnés capables d’aiguiller aussi bien les néophytes que les connaisseurs vers des œuvres adaptées à leurs goûts. L’accueil chaleureux et l’échange restent au cœur de l’expérience client, renforçant un esprit de communauté entre amateurs de bande dessinée, comics et mangas.

L’indépendance de chaque point de vente permet une sélection personnalisée et la mise en avant d’ouvrages parfois moins visibles ailleurs. Cette liberté favorise également des initiatives locales, comme l’organisation d’événements ou de rencontres avec des auteurs, inscrivant ces espaces dans le paysage culturel de leur ville.

Autre particularité de Momie : un esprit de collaboration entre les libraires du réseau. Échanges de bonnes pratiques, mise en commun de ressources et veille sur les tendances du marché participent à la dynamique du groupe. Cette cohésion interne se traduit aussi par des publications et des supports de communication élaborés en interne, véritables prolongements de l’expérience en magasin.

Pour ses quarante ans, Momie célèbre son parcours en grand. Parmi les initiatives marquantes, plusieurs collaborations avec des éditeurs permettent la sortie d’éditions spéciales et de jaquettes alternatives, notamment pour Fullmetal Alchemist Perfect Edition, Innocent ou encore La Crevette de Zidrou et Salomone. Des exclusivités qui témoignent du lien fort entretenu avec les maisons d’édition et du rôle prescripteur des libraires auprès du public.

L’enseigne s’investit aussi dans la création de contenus éditoriaux, distribués gratuitement en magasin. Des sélections incontournables du genre avec Les 100 à lire avant la fin du monde, un regard sur l’actualité du secteur avec La Feuille de Shoot, ou encore un focus sur la pop culture avec Kaiju Punch : autant d’initiatives qui renforcent l’identité de Momie et son positionnement dans le paysage de la bande dessinée.

Et pour cet anniversaire, Momie et ActuaLitté ont préparé une sélection de 7 albums, réalisés en partenariat avec différents éditeurs du 9e Art, à remporter... 2, 3 : « Joyeux anniversaire, Momie... »