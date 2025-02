Festival Politéïa 2025, à Thionville : Quels progrès, et quels avenirs ?

Après le succès de sa première édition en 2023, le festival Politéïa revient à Thionville du 13 au 16 mars 2025 avec une thématique centrale : Quels progrès ?. Porté par la Ville en partenariat avec l’association Des Mots & Débats et un large réseau de bénévoles, cet événement s’impose comme un rendez-vous majeur du débat d’idées.

Avec une programmation ambitieuse, Politéïa investit plusieurs espaces culturels et rayonne sur l’ensemble du territoire. En complément des conférences et débats, des animations festives viennent enrichir l’événement, offrant au public une expérience à la fois stimulante et conviviale.

Lors de sa première édition, plus de 6 000 participants avaient répondu à l’appel autour du thème de la liberté, témoignant de l’engouement du public pour cet espace d’échange et de réflexion.

Cette année, le festival entend poursuivre cette dynamique en proposant quatre jours de rencontres, d’entretiens et de tables rondes réunissant plus de 80 intervenants issus de divers horizons : littérature, sciences humaines et sociales, justice, politique, médias et culture.

Au programme, un large éventail de formats et d’expressions : conférences, projections, spectacles, poésie et musique, ainsi qu’une grande librairie installée au sein de Puzzle. Plusieurs espaces de convivialité permettront au public de se retrouver et d’échanger dans différents lieux de la ville, renforçant ainsi l’ancrage de Politéïa au cœur de Thionville.

Ouvert à tous, qu’ils soient habitants de la région ou visiteurs de passage, le festival ambitionne de nourrir la réflexion et de favoriser le dialogue sur les enjeux contemporains du progrès. Retrouver le programme de l'édition 2025.