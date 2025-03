EnfinLire : repenser l'édition de livres jeunesse

Enfin Lire est un projet d’édition jeunesse que porte Alexandre Maroselli : il repose sur un modèle participatif, inclusif et équitable. Il propose aux lecteurs de jouer un rôle actif dans la sélection des albums publiés, créant ainsi un lien direct entre auteurs, illustrateurs et public.

À l’origine de ce projet, un auteur engagé ayant expérimenté l’autoédition avec Toutoulou, un album inspiré du drame de l’Aquarius. Son expérience en tant que directeur d’association à vocation sociale et chef de service dans l’accompagnement des publics éloignés de l’emploi l’a conduit à s’intéresser aux questions d’inclusion et d’accessibilité dans la littérature jeunesse.

Enfin Lire repose sur un modèle participatif où les lecteurs jouent un rôle actif dans le processus de sélection des albums à publier.

En donnant la possibilité au public de voter pour les œuvres qu’il souhaite voir éditées, le projet offre aux créateurs non publiés une véritable opportunité de faire connaître leur travail et de toucher un lectorat. Cette approche démocratique redonne du pouvoir aux lecteurs tout en soutenant les auteurs et illustrateurs indépendants.

L’accessibilité est également au cœur de cette initiative. Chaque livre publié sera disponible en version classique ainsi qu’en Facile à Lire et à Comprendre (FALC), un format spécialement conçu pour les enfants en situation de handicap ou ayant des besoins spécifiques. Ce choix éditorial vise à garantir que chaque jeune lecteur puisse accéder aux histoires sans barrière, en favorisant une lecture inclusive et adaptée.

Au-delà de l’édition, Enfin Lire s’inscrit dans une démarche socioculturelle et inclusive en intégrant des professionnels du social et du médico-social dans le processus de création. Leur participation permet d’élaborer des albums qui ne sont pas de simples objets de divertissement, mais de véritables outils de sensibilisation et d’accompagnement, adaptés aux réalités de tous les enfants.

Le projet met également l’accent sur l’éducation émotionnelle, notamment à travers Les émotions en histoires, une première initiative qui rassemble des récits illustrés explorant cinq émotions clés. Ce recueil repose sur une collaboration étroite entre auteurs, illustrateurs, professionnels du médico-social et le public, garantissant ainsi des contenus à la fois pertinents et accessibles.

Enfin, Enfin Lire se veut une alternative aux circuits traditionnels d’édition en offrant aux auteurs jeunesse un espace où ils peuvent tester leurs œuvres, bénéficier d’un accompagnement et financer leur autoédition. En soutenant ces créateurs indépendants, le projet participe à une diversification de l’offre éditoriale et encourage une production littéraire plus ouverte et inclusive.

Enfin Lire ambitionne ainsi de repenser l’accès à l’édition et à la lecture en donnant la parole aux créateurs et en garantissant que chaque enfant puisse profiter pleinement du plaisir de lire.