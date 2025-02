Piktos s'ouvre à la jeunesse

Ayant à cœur de proposer une offre innovante et moderne, d’ouvrir de nouvelles voies et d’éveiller les plus jeunes à la culture, le groupe lancera en avril 2025 : Piktos Jeunesse.

Les valeurs de Piktos Jeunesse

• Curiosité : Stimuler l’esprit des enfants en leur proposant des thématiques variées et enrichissantes.

• Respect : Transmettre des messages bienveillants et inclusifs, en phase avec les enjeux de notre société.

• Épanouissement : Encourager les enfants à découvrir, à créer et à grandir avec confiance.

• Transmission : Favoriser l’échange et les interactions pour encourager l’ouverture d’esprit et le partage de connaissances.

Piktos Jeunesse se donne pour mission de proposer des titres qui résonnent avec les valeurs et les préoccupations des enfants et de leurs familles et, ainsi, d’encourager le développement et la curiosité des jeunes lecteurs. Pour cela, la maison d’édition s’appuie sur l’expertise d’éditeurs spécialisés en jeunesse et sur une équipe dynamique et investie.

En cohérence avec le marché, les textes sont choisis pour leur pertinence, leur qualité et la diversité de leurs illustrations. Proposant aussi bien des albums que des romans, des projets isolés ou des collections, Piktos Jeunesse inaugure la marque avec cinq parutions douces et poétiques.

Adressées aux enfants de 3 à 9 ans, elles abordent les concepts de l’amitié, de la confiance en soi, de l’entraide, du partage et des liens familiaux avec finesse et délicatesse.

Le catalogue s’articulera autour de trois univers distincts mais complémentaires :

• Graines de bonheur, dédié au bien-être et au développement personnel de l’enfant.

• Univers d’ailleurs, consacré à la mythologie ainsi qu’aux autres croyances et pratiques.

• Jardins d’explorateurs, sensibilisant les enfants à la nature, au jardin et à l’écologie.

Tout au long de l’année, une vingtaine de titres viendra enrichir ce catalogue !