Plus loin : l'exposition qui explore la BD de science-fiction

La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image d’Angoulême inaugure sa nouvelle exposition, Plus loin - La nouvelle science-fiction. La rétrospective, se tiendra du 30 janvier au 16 novembre 2025, et plongera les visiteurs dans l’évolution du genre à travers les décennies. Sur un espace de 400 m², une scénographie immersive réunira les œuvres de près de 150 auteurs et autrices.