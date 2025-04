À Metz, le livre tiendra tête (et dragée haute) pour le festival

La 38e édition du festival Le Livre à Metz – Littérature & Journalisme se déroulera du 4 au 6 avril 2025, rassemblant près de 200 auteurs, journalistes, illustrateurs et romanciers. Cette édition s’articulera autour du thème « Tenir tête », une invitation à explorer les différentes formes contemporaines de résistance, individuelles et collectives. Autant d’actes retrouvés à travers les débats, rencontres et conférences….

L’événement accueillera des invités de renom, parmi lesquels Leïla Slimani, Carole Martinez, Laurent Gaudé et Hartmut Rosa, ainsi que des figures du journalisme et du reportage d’investigation telles que Gérard Davet, Fabrice Lhomme et Fabrice Arfi.

Le programme mettra en lumière de nombreux temps forts, notamment un grand entretien avec Carole Martinez, une lecture musicale autour du roman Les choses de la nuit de Céline Righi, ou encore une discussion autour du livre Les juges et l’assassin. La bande dessinée et la littérature jeunesse seront également à l’honneur avec des expositions et rencontres avec entre autres les illustrateurs Aurore Petit et Benoît Feroumont.

Le festival sera rythmé par quatres remises de prix littéraire : le Prix Le Livre à Metz | Marguerite Puhl-Demange, le Prix Graoully-Batigère, le Prix Marianne, ainsi que la 5e édition du Prix littéraire Frontières, organisé en partenariat avec l’Université de Lorraine et l’Université de la Grande Région.

Rendez-vous incontournable des passionnés de littérature, Le Livre à Metz propose un regard croisé sur le monde, à travers la voix d’auteurs qui refusent de céder à la résignation. Le programme détaillé sera disponible le 11 mars 2025.