Les Escales du livre : trois jours de littérature à Bordeaux

Les Escales du Livre, reviennent pour leur 23e édition du 4 au 6 avril 2025 à Bordeaux. Installé pour la première fois sur la rive droite, cet événement met à l'honneur l’ensemble de la chaîne du livre de la création à la diffusion, avec une programmation riche et variée. Une invitation à découvrir la littérature à travers rencontres littéraires, spectacles, débats et performances artistiques...

Depuis plus de vingt ans, Les Escales du Livre s’affirment comme un rendez-vous majeur dédié à la littérature et à la création artistique. En 2025, l’événement investit pour la première fois la rive droite de Bordeaux, dans des lieux emblématiques tels que Darwin Écosystème et les Chantiers de la Garonne.

Plus qu’un salon, ce festival met en lumière l’actualité littéraire, tout en soutenant les éditeurs, libraires et auteurs indépendants, offrant ainsi une expérience inclusive et résolument tournée vers la diversité culturelle.

Cette 23e édition promet une programmation riche et variée avec plus de 100 auteurs et illustrateurs, couvrant des genres aussi divers que la littérature générale, la jeunesse ou le manga. Des rencontres littéraires, spectacles, débats et performances artistiques viendront rythmer ces trois jours, renforçant l’objectif du festival : rendre la lecture accessible à tous.

Parmi les nouveautés, une approche collaborative réunira des libraires en binôme sur les stands, illustrant l’esprit interprofessionnel de l’événement.

En complément, des avant-premières et animations littéraires seront organisées dans des lieux culturels de la métropole bordelaise. Avec plus de 18 000 visiteurs annuels, Les Escales du Livre se positionnent comme une vitrine pour la création littéraire et artistique, confirmant leur engagement en faveur du pluralisme et de l’accès universel à la lecture.