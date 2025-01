Livres en fête 2025 : Saint-Raphaël célèbre la lecture

La Ville de Saint-Raphaël est heureuse d'annoncer la tenue de la quatrième édition de " Livres en fête ", son festival annuel dédié à la célébration de la littérature et de la lecture. Cet événement se déroulera du 31 janvier au 2 février. Un événement coorganisé par la Ville et la librairie Charlemagne. La présidente de cette édition sera Anne Goscinny.

Fort du succès des éditions précédentes, "Livres en fête" s'affirme comme un rendez-vous incontournable pour les passionnés de littérature de tous âges. L'édition 2025 proposera une programmation riche et diversifiée, incluant :

Rencontres et débats : Des échanges privilégiés avec des auteurs de renom, offrant aux participants l'opportunité de découvrir les coulisses de la création littéraire.

Ateliers interactifs : Des sessions destinées à un large public, y compris des ateliers spécifiques pour les groupes scolaires, visant à encourager la créativité et l'amour de la lecture chez les jeunes.

Lectures à voix haute : Des moments de partage autour de textes choisis, permettant de redécouvrir le plaisir de l'écoute et de la narration.

Spectacles et animations : Des performances artistiques variées pour divertir et enrichir l'expérience des visiteurs.

L'événement est conçu pour être familial et festif, s'adressant aussi bien aux adultes qu'au jeune public. Les différentes activités proposées visent à satisfaire les attentes des enfants, des adolescents et des adultes, faisant de "Livres en fête" un moment de convivialité et de partage autour de la littérature.

Informations pratiques : Palais des Congrès, situé au 6 rue Jean Charlot, 83700 Saint-Raphaël.