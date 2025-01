EN 2025, les Nuits de la lecture explorent les “Patrimoines”

Cette édition se distingue par une programmation riche et variée à travers toute la France et à l'international. Près de 4000 événements sont prévus, incluant des lectures, des rencontres avec des auteurs, des ateliers d'écriture et des performances artistiques. Les bibliothèques, librairies, musées, théâtres et autres lieux culturels ouvriront leurs portes pour accueillir le public dans une ambiance conviviale et festive.

À Paris, plusieurs temps forts sont programmés. La Cité de l’architecture et du patrimoine inaugurera les festivités en présence du parrain de l'événement, Stéphane Bern. Le Centre national du livre proposera un karaoké littéraire animé par la marraine de cette édition, Maylis de Kerangal, accompagnée d'autres auteurs et autrices.

Des lectures nocturnes, des déambulations littéraires et des performances artistiques se tiendront dans des lieux emblématiques tels que la Conciergerie, la basilique de Saint-Denis et les Catacombes.

En région, de nombreux monuments nationaux participeront également à l'événement. Le château de Voltaire à Ferney proposera des visites insolites, tandis que la maison de George Sand à Nohant accueillera des résidences d'auteurs.

Des ateliers, des lectures et des rencontres seront organisés dans des sites patrimoniaux, offrant au public l'occasion de découvrir ou redécouvrir ces lieux sous un angle littéraire.

Les Nuits de la lecture 2025 s'annoncent donc comme un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux des livres et du patrimoine, invitant chacun à célébrer la richesse de notre héritage littéraire et culturel.

Le programme se trouve à cette adresse.