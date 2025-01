Economie, coopération au coeur des Assises de l'édition indépendante 2025

Les Assises nationales de l'édition indépendante, organisées par la Fédération des Éditions Indépendantes (FEDEI), constituent désormais un rendez-vous majeur pour les professionnels du secteur. La première édition à Aix-en-Provence dressa un état des lieux de l'édition indépendante en France : c'est à Bordeaux que les indés se retrouveront, les 19 et 20 février 2025.

La deuxième édition, intitulée « Indépendance, j'écris ton nom », se déroulera à Bordeaux du 19 au 21 février 2025, au Théâtre National Bordeaux Aquitaine (TNBA). Cet événement vise à approfondir les réflexions amorcées en 2023 et à renforcer les liens entre les acteurs de l'édition indépendante. Les thématiques principales abordées seront « L’économie éditoriale » et « Coopérer, mutualiser et transmettre ».

Le programme détaillé des Assises 2025 comprend des tables rondes, des conférences et des rencontres axées sur des sujets tels que la valorisation de l'édition indépendante en librairie, les alternatives aux circuits classiques pour atteindre les lecteurs.

Les participants auront également l'occasion de découvrir des solutions innovantes, comme OPlibris, conçue par des éditeurs pour des éditeurs.

La première journée se déclinera ainsi autour de l'économie éditoriale. Elle examinera les réalités économiques auxquelles sont confrontées les maisons d'édition indépendantes, notamment les questions de précarisation et les stratégies pour valoriser l'édition indépendante en librairie, lors de manifestations littéraires et en médiathèque.

La seconde s'articule sur le thème Coopérer, mutualiser et transmettre : Les discussions porteront sur les alternatives aux circuits classiques pour atteindre les lecteurs, l'éco-responsabilité dans le secteur du livre, et les moyens de pérenniser les maisons d'édition indépendantes.

Les inscriptions pour cet événement sont ouvertes, incluant les buffets des mercredi et jeudi soir, ainsi que des jeudi et vendredi midi. Les professionnels du livre, les étudiants en métiers du livre, ainsi que les autres acteurs intéressés sont invités à réserver leur place et à participer activement aux discussions qui façonneront l'avenir de l'édition indépendante en France.

Programme et inscriptions sont à retrouver à cette adresse.

Pour toute question n'hésitez-pas à contacter l'équipe coordination sur : lesassises@fedei.fr.

Crédits photo : Fedei