Le Prix Frontière 2025 : ouvert sur le monde

En 2021, l’Université de Lorraine inaugurait la première édition du prix littéraire « Frontières », en collaboration avec l’Université de la Grande Région et avec le soutien des laboratoires Crem et Loterr. Créé en hommage à l’écrivaine Léonora Miano, ce prix distingue chaque année, pendant cinq ans, le roman abordant avec le plus d'acuité la thématique des frontières.

Le comité de sélection, composé de six membres, s’est réuni en septembre et octobre 2024 pour établir la liste des dix romans en lice pour le prix littéraire. Il rassemble Lionel Ancel (responsable de l’action culturelle à la bibliothèque universitaire du Saulcy, Université de Lorraine), Anne-Marie Carlier (librairie Autour du Monde à Metz), Grégory Hamez (professeur de géographie à l’Université de Lorraine), Cécile Quilliard de Coccola (conservatrice à la bibliothèque universitaire du Saulcy, Université de Lorraine), Nathalie Roelens (professeure de littérature à l’Université du Luxembourg) et Dominique Wolf (directrice de la documentation à l’Université de Lorraine).

Les romans de cette sélection explorent avec finesse la thématique des frontières dans toute sa complexité. Pour cette édition 2025, les notions de rencontre, d’exil et d’apprentissage en sont les fils conducteurs. Les frontières évoquées touchent autant aux expériences personnelles des individus quittant leur pays, révélant une multitude de formes dans les interactions entre langues et cultures, qu’à la relation entre l’homme et la nature, interrogeant les liens entre les sociétés humaines et leur environnement. Ces récits, riches et variés, mêlent profondeur et mélancolie, tout en déployant un humour subtil et une force épique.

Pour sa cinquième édition, le prix littéraire « Frontières » s’ouvre résolument sur le monde. Parmi les dix titres en lice, six sont signés par des auteurs d’horizons variés : arménien, brésilien, canadien, franco-britanno-tunisien, italien et libanais. Le comité de sélection a également veillé à un équilibre entre autrices et auteurs, ainsi qu’à une diversité des maisons d’édition représentées, reflétant la richesse et la pluralité de la création littéraire actuelle.