Corto Maltese, le personnage mythique d'Hugo Pratt

En 1967, à l'âge de quarante ans à peine, le dessinateur italien Hugo Pratt donne naissance au personnage de Corto Maltese, après une existence tumultueuse et cosmopolite, jalonnée de voyages à travers plusieurs continents, d'aventures singulières et d'engagements variés.

Dans une sorte de miroir de sa propre vie, il fait emprunter à son « double dessiné » les chemins qui l’ont marqué : lieux parcourus, lectures marquantes, univers cinématographiques fascinants, et rencontres mémorables.

En jouant sur les échos entre sa création et lui-même, Hugo Pratt démontre à travers la série Corto Maltese l’étendue de ses talents de conteur, son art du récit et du dessin, sa maîtrise des contrastes en noir et blanc, ainsi que l’élégance de ses couleurs aquarellées. Par cette œuvre magistrale, il contribue à l’essor du roman graphique en tant que genre artistique.

D’abord publié dans la presse jeunesse, puis dans le magazine À suivre, Corto Maltese s’impose rapidement comme l’une des figures emblématiques de la bande dessinée.

Marin romantique, anarchiste, aventurier au cœur noble, ce gentilhomme de fortune traverse, avec sa silhouette élancée et son allure nonchalante, la première moitié du XXe siècle.

Dans un monde en pleine mutation, ébranlé par les guerres et les déséquilibres territoriaux, il incarne des valeurs fondamentales de liberté et de curiosité. Fidèle à son ironie subtile et à son insatiable goût pour l’ailleurs, il parcourt une trentaine de récits, traversant de nombreux pays, et s’impose comme un héros intemporel.

Le périple de Corto Maltese s’inscrit dans un univers foisonnant de références littéraires et historiques, émaillé de rencontres avec des figures marquantes du XXe siècle.

Cette immersion dans un monde où se croisent fiction et réalité soulève une question troublante : Corto Maltese a-t-il existé uniquement sur le papier ou a-t-il réellement vécu ? Où se situe la frontière entre l’imaginaire et le réel ?

