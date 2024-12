Michèle Pedinielli, ou l'enquêtrice au style inimitable

Romans noirs

La patience de l'immortelle

Letizia Paoli a été assassinée. Pour Ghjulia - Diou - Boccanera, c'est d'autant plus une tragédie que cette jeune journaliste corse était la nièce de Joseph Santucci, son ancien compagnon. Afin d'enquêter sur ce meurtre, Diou doit retourner sur cett île qu'elle a quittée depuis longtemps et dont elle ne maîtrise plus les codes... "? Panoramas à couper le souffle, franche nostalgie et humour féministe décapant ? : une réussite. ? " Sylvia Zappi, Le Monde Prix France Bleu du polar 2021 Prix spécial du jury de l'Evéché 2022 Michèle Pedinielli née à Nice d'un mélange corse et italien a également publié, chez le même éditeur, Boccanera, Après les chiens et Sans collier.