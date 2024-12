Piktos Poche : une maison d'édition de petits formats

Le groupe éditorial toulousain Piktos crée une nouvelle maison d’édition dédiée au POCHE. Fruit du rachat de différentes marques éditoriales, le groupe Piktos, fondé en 2010, s’est nourri de plusieurs catalogues, de plusieurs savoir-faire et s’est construit dans l’écoute, le perfectionnement et l’enrichissement du partage.

Le groupe Piktos rassemble aujourd’hui 13 marques aux lignes éditoriales multiples : Grancher, Améthyste (bien-être et développement personnel), Dangles, Chariot d’or, Quintessence (santé), Trajectoire, Alliance Magique éditions, Arcana Sacra (ésotérisme et divination), Danaé (paganisme/wicca), Oxus (sciences humaines), Terran (nature et écologie), Hélios et Aluna (spiritualité et peuples premiers).

Désireux d’innover, de soutenir ses auteurs et de construire une offre dynamique et adaptée, Piktos révèle, dès janvier 2025, sa 14e marque éditoriale dédiée au poche.

Pour répondre aux attentes d’un public plus large et en cohérence avec le marché, cette sélection à petits prix propose dans une charte graphique éclatante et moderne, des textes de référence qui sauront toucher le plus grand nombre.

Choisis pour leur pertinence et leur succès, 17 premiers titres, « must have » des catalogues de nos maisons historiques (Dangles, Trajectoire, Oxus et Grancher), inaugureront la marque. Accompagné par une équipe à taille humaine, passionnée et engagée, le projet porte des auteurs de renom tout en s’inscrivant dans une démarche de partage des savoirs.

Quatre départements, représentatifs de l’offre du groupe, articuleront, dans un premier temps, ces parutions.

- Santé/Bien-être

- Psychologie/Développement personnel

- Sagesse/Spiritualité

- Ésotérisme

D’autres départements verront le jour notamment sous l’impulsion des marques ayant rejoint le groupe plus récemment. Dès juin, 12 titres viendront nourrir Piktos poche, parmi eux, des nouveautés, sélectionnées avec soin pour satisfaire votre curiosité !