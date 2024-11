Prix Trouville - Pavillon Augustine 2025

Littérature française

L'âge du capitaine

Ca commence comme une blague trop connue pour être bonne : c'est l'histoire de Maurice et Momo qui sont sur un bateau, et on se demande comment l'un des deux pourrait tomber à l'eau. Surtout qu'il n'est pas seul, le p'tit Momo, sur ce rafiot. Il y a Bibine et ses coups de gueule, Léon qui ne se prend jamais au sérieux, les Mimi's qui ne savent plus s'ils s'aiment ou se détestent, et Fatima jamais là où on la cherche. Il y a surtout le Capitaine, jeune homme fringant et dynamique, bien décidé à redresser la barre d'un navire qui prend l'eau depuis trop longtemps. Et le Capitaine tiendra le cap quoi qu'il en coûte. Sauf que dans la tempête, ce ne sont plus uniquement des bouts de coques qu'il sème dans son sillage... Avec ce quatrième roman, Isabelle Aupy, l'autrice de L'homme qui n'aimait plus les chats, renoue avec l'absurde pour s'attaquer au monde du travail et du management. A travers une galerie de personnages attachants, cette critique sociale aussi drôle que percutante dénonce avec humour une idéologie obnubilée par la performance, convertissant les humains-en de vulgaires chiffres. Toute ressemblance avec des situations réelles n'est pas forcément fortuite...