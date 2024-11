Le Festival du Livre Gourmand édition 2024

Événement incontournable pour les passionnés de littérature culinaire, le Festival du Livre Gourmand de Périgueux se tiendra du 15 au 17 novembre 2024. Cette 19ᵉ édition promet une programmation riche et variée, réunissant auteurs, chefs et experts autour de la gastronomie et des lettres. Créé en 1990, ce rendez-vous a su s'imposer au fil des ans comme un lieu de rencontre privilégié pour les épicuriens et les amoureux des livres.

Cette année, le festival a l'honneur d'accueillir Thierry Marx en tant que président d'honneur. Chef multi-étoilé et figure emblématique de la cuisine française, il est reconnu pour son engagement en faveur d'une gastronomie responsable et innovante. Sa présence souligne l'importance accordée à l'alliance entre tradition culinaire et modernité. En tant que chef engagé, il prône une cuisine à la fois éthique et accessible, visant à réinventer nos habitudes alimentaires tout en respectant les ressources naturelles.

Parmi les temps forts du festival, la remise des prix littéraires La Mazille et Dame Tartine est très attendue. Ces distinctions récompensent respectivement un ouvrage de cuisine et un livre destiné au jeune public, mettant en lumière la diversité et la richesse de la littérature gastronomique contemporaine. Les lauréats seront annoncés lors de la soirée d'ouverture, en présence de Thierry Marx, qui partagera ses réflexions sur l'importance de transmettre la passion culinaire aux nouvelles générations.

Le programme prévoit également des démonstrations culinaires, des ateliers participatifs et des rencontres avec des auteurs renommés. Des personnalités telles qu'Erik Orsenna, académicien et écrivain, ou encore Hervé Cuisine, influenceur culinaire, partageront leur passion et leur expertise avec le public. Les conférences et tables rondes aborderont des thèmes variés, comme l'impact des pratiques durables sur notre alimentation ou le retour en force des recettes oubliées.

Un des axes forts de cette édition est la sensibilisation du jeune public à la gastronomie. Des animations spécifiques, des lectures et des ateliers créatifs sont organisés pour éveiller la curiosité des plus jeunes et leur transmettre le goût des bonnes choses. Une manière de leur faire découvrir que la cuisine ne se limite pas à la préparation des repas, mais qu'elle peut être une véritable aventure sensorielle et culturelle.

En parallèle, le Village des Saveurs accueillera producteurs locaux et artisans, offrant aux visiteurs l'opportunité de découvrir et déguster des produits du terroir. Cette immersion sensorielle complète l'expérience littéraire, célébrant ainsi le patrimoine culinaire de la région. Le Périgord, avec ses richesses gastronomiques, devient alors une source d'inspiration pour les écrivains et les chefs qui y trouvent matière à nourrir leur créativité.

L'édition 2024 mettra également en lumière des initiatives écoresponsables. À travers des stands et des discussions dédiées, le festival explorera des sujets comme l'anti-gaspillage, la cuisine durable et l'importance des circuits courts. Thierry Marx, connu pour son engagement en faveur de la responsabilité environnementale, animera une conférence dédiée à ces enjeux cruciaux, démontrant que la gastronomie peut être un vecteur de changement.

Le Festival du Livre Gourmand de Périgueux s'affirme comme un rendez-vous majeur, célébrant la rencontre entre la littérature et la gastronomie. Sous la présidence de Thierry Marx, cette édition 2024 s'annonce riche en découvertes et en saveurs, promettant aux visiteurs une expérience inoubliable. Une occasion unique pour les curieux, les passionnés et les professionnels de se réunir autour d'une même table, au cœur d'une région où la gourmandise se conjugue avec excellence.

Retrouver tout le programme du festival du livre gourmand 2024.