Calendrier de l’Avent littéraire : plongez dans 24 pépites jeunesse

Lili et Zoé, fillettes de 11 ans, sont invitées à une fête d'anniversaire d'un camarade de classe. En chemin pour la fête, elles rencontrent une série de personnages qui vont les aider à grandir et à réfléchir au monde. Elles conversent, se confient l'une à l'autre, parlent de leurs familles, de leurs soucis et inquiétudes. Leur cheminement est aussi celui vers l'adolescence et le monde adulte qu'elles tentent de comprendre. Ces questionnements révèlent leurs différences d'éducation face au monde et les défis personnels qui les touchent. Zoé, en particulier, souffre du manque de communication avec son père, en dépression après un incident dans son travail. Zoé rêve d'avoir une soeur et trouve en Lili une amie idéale qui la rassure et l'accompagne à la fois dans ses réflexions profondes et dans les jeux. Dans cette histoire d'amitié fusionnelle, la ville se personnifie et accompagne les deux petites filles via des personnages inattendus et drôles : des boîtes lettres médisantes et un chaleureux soleil toujours prêt à les guider dans leur cheminement. Comme des soeurs met en lumière la bienveillance et les bases de la sororité féminine moderne, qui émergent dans les liens forts que tissent les jeunes filles entre elles. Cette bande dessinée est une porte d'entrée vers l'apprentissage du débat constructif et de la réflexion critique et pourrait s'apparenter à une sorte de manuel pour citoyennes en devenir. Elle aborde la question du militantisme, des problèmes locaux et mondiaux et encourage la réflexion sur notre monde à échelle d'enfant.