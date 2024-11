Les 100 webtoons incontournables : le guide

Manga guides et revues

Webtoons

Le premier guide des meilleurs Webtoons de Corée et du monde ! Tout le monde parle de Solo Leveling : qu'est-ce qui rend cette série si séduisante ? Je lis beaucoup de "new romance" en littérature, que puis-je trouver en webtoon ? J'adore True Beauty, Tower of God ou Distress, que puis-je lire dans les mêmes genres ? Et le "Boy's Love", c'est quoi exactement ? Face aux centaines de séries qui rivalisent d'originalité, on vous aide à vous repérer. Après une lecture attentive et des discussions passionnées, nous avons sélectionné les webtoons incontournables, et surtout on vous explique pourquoi ils méritent le détour ! Bien sûr, vous pouvez toujours rajouter les vôtres... 100 séries classées et analysées, 9 genres explorés en detail, une sélection issue des 4 coins du monde, + de 250 extraits pour saisir les styles des auteurs.