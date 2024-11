Du 22 au 24 novembre, BD BOUM s'installe à Blois

Chaque année, pendant trois jours, le festival accueille 200 autrices et auteurs, 70 exposants, 22.000 visiteurs et 10 expositions : David Prudhomme, Olivier Grenson, « Petit Pays » de Gaël Faye, Marzena Sowa et Sylvain Savoia, « Anita Conti » de José-Louis Bocquet et Catel, « Mounta calà » de Mathilde Paix, lauréate du Prix Jeune Talent- La SAIF, « Kamalari » d'IDA.

Mais également « Do it Yourself, Panorama des fanzines francophones de BD, 1960-2024 », « De la Mano à Manu Chao » de Gaston, du côté des expositions jeunesse « Les drôles de petites bêtes » d'Antoon Krings et « La longue marche des dindes » de Léonie Bischoff.

Des ateliers de pratiques artistiques pour les scolaires, des cafés littéraires, des lectures, des rencontres et une journée professionnelle « La parentalité », du cinéma et des spectacles : « Un peu de bois et d'acier », « La longue marche des dindes », « Quand le cirque est venu » et un concert dessiné de David Prudhomme ponctuent le week-end.

Différents prix sont remis chaque année dont le Grand Boum - Ville de Blois 2024 décerné à un auteur pour l'ensemble de son œuvre.

L'entrée du festival est gratuite.