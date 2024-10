L'Irlande pose ses chaudrons, ses lutins et ses légendes à Cognac

Créé en 1988 à l'occasion du centenaire de la naissance de Jean Monnet, le LEC Festival, œuvre à la promotion des littératures européennes et se veut un lieu de rencontres et de dialogues entre les auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices, les artistes et le public.

Le LEC Festival se déroule chaque année le troisième week-end de novembre, du jeudi au dimanche. Cependant, dès le mardi 12 novembre, le couvent des Récollets s'ouvre avec l'exposition de l'illustrateur de l'affiche et une programmation à destination des scolaires. Ainsi, du 12 au 17 novembre, la littérature se déclinera sous de multiples formats.

L'événement, qui célèbre cette année sa 37ᵉ édition, se tiendra dans plusieurs lieux emblématiques de Cognac, tels que La Salamandre, le Couvent des Récollets, et la Fondation Martell. Si ce rendez-vous annuel est le cœur de nos activités, des rencontres et des actions sur le territoire en faveur du livre et de la lecture, auprès de toutes les générations, rythment l'année.

Durant les 6 jours de festivités littéraires de nombreuses activités seront proposées.

Vous pourrez aller à la rencontre des invités, plonger au cœur des débats qui agitent l'Europe lors des conférences et tables rondes... mais également embarquer vers des pays inconnus pendant les lectures, flâner dans les expositions, trouver votre bonheur dans la librairie européenne auprès de nos deux libraires Texte Libre et Cosmopolite.

Pour les plus jeunes, la Kids Zone vous attend à la Fondation d'entreprise Martell avec ses ateliers, ses rencontres et son spectacle, un événement très attendu par le jeune public : plus de 50 convives seront présents.

