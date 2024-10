Quantum Way : changer de regard sur le monde

Les Éditions Quantum Way se positionnent comme un acteur de référence dans le domaine de la psychologie, de la psychothérapie et du développement personnel. Portant une mission de transformation personnelle et collective, cette maison d'édition se consacre à la diffusion de connaissances permettant aux individus de comprendre et de mieux gérer leurs émotions, leurs traumas et leurs relations interpersonnelles.

La maison prône une vision holistique de la santé mentale, alliant rigueur scientifique et ouverture aux traditions de guérison intégratives. Ses ouvrages, principalement des traductions d’auteurs anglo-saxons renommés et de quelques auteurs francophones, visent à rendre accessibles des concepts complexes de manière bienveillante et pédagogique.

Par exemple, le catalogue propose des textes de référence pour les professionnels de la santé, tout en restant accessibles à un public plus large, comme les lecteurs de Psychologies magazine ou Cerveau & Psycho.

L'identité de de la structure repose sur six valeurs fondatrices : qualité, humanisme, ouverture d’esprit, lien, accessibilité et authenticité. L’objectif de la maison est de construire une communauté engagée, connectée par l'envie d’apprendre et de grandir.

La sélection des ouvrages se veut rigoureuse, visant à proposer des « must have » en psychothérapie et en développement personnel, contribuant ainsi à la diffusion d’une culture « trauma-informée » dans le monde francophone.

Avec une approche alliant rigueur éditoriale et proximité avec les lecteurs, Quantum Way s'affirme comme une maison d’édition à taille humaine qui encourage la croissance personnelle et collective, en proposant des livres vecteurs de changements positifs dans notre rapport à nous-mêmes et aux autres.

On retrouvera dans ce dossier éditorial un extrait de leurs nouveautés.