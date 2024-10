L’Autre Livre 2024, le Salon international de l’édition indépendante

Les 8, 9 et 10 novembre 2024 se déroulera un irremplaçable rendez-vous pour tous les amateurs de littérature. Durant ces trois journées, lectrices, éditeurs, amoureux du livre sont invités à plonger dans une diversité d’univers créatifs peu connus du grand public et souvent tenus à l’écart des librairies traditionnelles.

Un vrai moment d’échange entre passionnés à la recherche de nouveaux textes, de nouveaux auteurs. Cet évènement donne à voir l’édition dans sa bibliodiversité, du roman à la poésie, du livre d’artiste à l’essai, en passant par le polar, l’album jeunesse ou graphique.

Le Salon Littéraire, fondé en 2002 par l'association L'Autre Livre, rassemble des éditeurs indépendants français et européens. Il organise deux événements annuels : le Salon d'Automne et le Salon de Printemps, et propose un espace permanent dédié à l'édition indépendante à Paris.

Le Salon International de l'édition indépendante 2024 se tiendra sur trois jours, offrant au public une immersion dans la diversité créative souvent méconnue des librairies traditionnelles. Cet événement favorise les échanges entre passionnés et met en lumière la bibliodiversité à travers une large gamme de genres littéraires.

Le salon se déroulera au Palais de la Femme du 8 au 10 novembre.

Association loi 1901 créée en 2002 dans le but de promouvoir et défendre l’édition indépendante, L’Autre Livre regroupe quelque deux cents maisons d’édition en France, en Europe et dans le monde.