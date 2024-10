Voyages et découvertes : des livres à découvrir pour Noël

"Avec les livres ""Cherchez et trouvez"", vous devez aiguiser votre vue et sonder les 7 environnements différents proposés à la recherche de quelques éléments ludiques sélectionnés qui se fondent dans la foule et se cachent dans les paysages. Serez-vous capable de les trouver tous ? Pour chaque environnement, il y a également une mission spéciale et plus difficile : trouver un personnage spécial ! Cet album vous fera faire le tour du monde et visiter sept des plus grandes et des plus belles villes construites par l'homme ! En compagnie de nombreux personnages historiques et fictifs bien connus, vous ferez un saut à Rome, à Paris, puis vous vous envolerez directement à Sydney ! Amusez-vous à découvrir les différents éléments cachés par l'auteur Mattia Cerato parmi les monuments et les rues de ces métropoles enchanteresses ! "

