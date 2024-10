Festivals et salons du livre 2024 : Acte 2 des États généraux

La deuxième édition des États généraux des Festivals et Salons du Livre, organisée par la SOFIA, se tiendra le 15 octobre 2024 à la Maison de la Poésie à Paris. Cet événement, devenu incontournable après le succès de la première édition en 2023, vise à aborder plusieurs enjeux majeurs pour les festivals littéraires et leurs acteurs.

Le thème central de cette édition sera la rémunération des auteurs et des autres intervenants des festivals littéraires (traducteurs, modérateurs, porteurs de projets, etc.). Il s’agira notamment d’explorer les différentes dimensions de cette rémunération, telles que les grilles tarifaires, les droits d’exposition ou encore les interventions en visioconférence.

La question de la pérennité économique des festivals sera également au cœur des discussions, tout comme les problématiques d'éco-responsabilité et d'accessibilité, deux sujets de plus en plus cruciaux pour les organisateurs de manifestations culturelles.

Des tables rondes et des débats permettront de discuter du renouvellement des publics et des programmations, un enjeu de taille pour assurer la diversité culturelle et la survie des festivals à long terme. Parmi les intervenants, des professionnels reconnus du secteur, tels que des directeurs de festivals et des représentants d'associations d’auteurs, partageront leurs expériences et leurs réflexions​.

Cet événement s’inscrit dans une volonté de promouvoir des pratiques éthiques et durables dans le monde de l’édition et des manifestations littéraires, tout en ouvrant un espace de dialogue pour les différents acteurs du secteur​.

Retrouvez dans ce dossier les entretiens et études qui sous-tendent cet Acte 2 des États généraux. En outre, les tables rondes seront à reécouter en podcast.

