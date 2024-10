Un Week-end à l'Est : le festival des cultures est-ouest 8e édition

La danseuse et chorégraphe Rima Pipoyan sera la marraine de l'événement, aux côtés du musicien André Manoukian comme parrain. Ce festival culturel, né en 2016 à l’initiative de Vera Michalski et Brigitte Bouchard, se tient chaque année en novembre à Paris durant six jours. Il met à l'honneur une ville d'Europe centrale ou orientale à travers ses écrivains, cinéastes, penseurs et artistes.

À travers des rencontres, débats, expositions, concerts et projections, près de quarante événements sont proposés dans des lieux emblématiques du Quartier latin, mais aussi à la Maison de la Poésie, l’Odéon Théâtre de l’Europe, la Librairie Polonaise ou le Théâtre de l’Alliance Française.

Cette riche programmation offre un espace d’échange privilégié entre les artistes de l’Est et le public français, permettant de découvrir la vitalité artistique de ces régions.

Pour cette édition consacrée à Erevan, le festival tisse des liens entre l’Est et l’Ouest à travers des propositions cinématographiques, chorégraphiques, littéraires, musicales et philosophiques, ainsi qu’un parcours d’arts visuels.

La sélection d’Erevan et de l’Arménie, terre au carrefour des cultures occidentale et orientale, renforce la portée symbolique de cet événement. Le passé complexe de l’Arménie, marqué par le génocide, l’exode de ses habitants, son héritage païen et sa reconnaissance comme premier pays chrétien, continue d’influencer cette nation à la fois ancienne et dispersée à travers le monde.