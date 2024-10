Fête du livre de Saint-Étienne 2024 : l'incontournable de la région

L'édition 2024 de la Fête du Livre de Saint-Étienne, qui se tiendra du 18 au 20 octobre, s'annonce comme l'un des événements littéraires majeurs de l'année en France. Ce rendez-vous incontournable, initié en 1986, attire chaque année des milliers de visiteurs, auteurs, éditeurs et passionnés de littérature.

Au cœur de la ville, la place Jean Jaurès devient le théâtre d'échanges et de découvertes littéraires avec plus de 200 auteurs invités, représentant une large diversité de genres, du roman à la bande dessinée, en passant par les essais et les livres jeunesse.

Cette année, les débats, conférences et séances de dédicaces mettront en lumière des thèmes variés tels que l'écologie, les nouvelles voix de la littérature française et les enjeux contemporains de l'écriture.

Le prix de la Ville de Saint-Étienne récompensera également une œuvre marquante. La Fête du Livre est plus qu'un simple salon, elle incarne une véritable célébration de la création littéraire, où l'échange entre lecteurs et écrivains reste au cœur de l'événement.

Saint-Étienne 2024 promet, encore une fois, de faire rayonner la littérature et d'offrir une expérience culturelle riche et diversifiée.

Nos reportages, interviews, podcasts et rencontres, en direct de l'événement, seront à retrouver à ci-dessous !