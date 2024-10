Traduire la fiction : les liens entre France et Italie

La traduction d'auteurs italiens, autrefois limitée à un public élitiste, s'est élargie au fil des décennies grâce à des œuvres marquantes telles que Le Nom de la Rose d'Umberto Eco. Des succès comme ceux de Goliarda Sapienza, Alessandro Baricco, et Elena Ferrante ont ouvert la voie à une explosion de la fiction italienne en France.

L'Amie prodigieuse d'Elena Ferrante a été un tournant majeur, créant une véritable « locomotive » pour la littérature italienne en France. Son succès massif a encouragé la traduction d'autres auteurs italiens, mais a également concentré une grande partie de l'attention éditoriale sur cette œuvre. D'autres écrivains comme Paolo Cognetti ont également suivi cette tendance avec des ouvrages à succès, mais une part importante du marché reste dominée par des œuvres plus commerciales.

Cependant, cette période faste a laissé place à une phase de ralentissement ces dernières années, marquée par une frilosité croissante des éditeurs français dans leurs choix éditoriaux. La tendance actuelle privilégie les ouvrages ayant déjà rencontré du succès en Italie, limitant ainsi la diversité des publications. Les éditeurs s'appuient de plus en plus sur les best-sellers italiens ou les lauréats de prix littéraires pour choisir les œuvres à traduire.

Le marché global de la littérature étrangère est également influencé par ces dynamiques, la standardisation des catalogues devenant un phénomène courant. Pourtant, certaines maisons d'édition indépendantes comme Le Tripode ou Verdier maintiennent une diversité et une audace éditoriale, en publiant des auteurs italiens moins connus ou des œuvres plus exigeantes.

La diversité des genres publiés en France s'est accrue, allant des romans graphiques au fumetto, et des sagas familiales aux portraits de jeunesse. Toutefois, les tendances majeures de la littérature italienne traduite restent dominées par des œuvres portant sur des thèmes universels, comme la famille ou l'histoire italienne, souvent enrichies par une approche plurilinguistique et régionale propre à l'Italie.

Enfin, le rôle du traducteur a évolué, devenant de plus en plus central dans la médiation entre auteurs et éditeurs. Les traducteurs jouent désormais un rôle clé dans la découverte et la promotion des œuvres italiennes en France, bien que la pression économique et les évolutions technologiques, telles que l'intelligence artificielle, posent des défis pour leur métier.

