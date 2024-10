Exils : pour 2024, Lire en Poche raconte d'autres voyages

#LEP2024 – Avec une centaine d’auteurs invités, le salon dédié aux petits formats accueillera lecteurs et visiteurs du 11 au 13 octobre prochain. Cette année, la thématique Exils a été choisie pour accompagner les rencontres et la programmation. Et pour parrain, incarnant cette idée, Yasmina Khadra a été choisi.