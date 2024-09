Sélections, jurys, lauréats : les prix de la rentrée littéraire 2024

Certains aiment, d'autres détestent, personne n'y échappe. Le mois de septembre s'ouvre invariablement sur la rentrée littéraire, avec son lot de nouveautés et de prix. Des récompenses décernées par un petit nombre de professionnels du secteur, et qui changeront la trajectoire de quelques ouvrages...

Le quartier parisien de Saint-Germain, à Paris : son ambiance étudiante, ses nombreuses librairies et cafés, ses loyers prohibitifs et... à la rentrée, sa succession de prix littéraires. Une effervescence annuelle, qui accompagne un pic de parutions, chaque éditeur rivalisant d'ingéniosité, de grands noms et de promotion pour se faire une place.

En effet, la rentrée littéraire concentre un certain volume de ventes, et annonce les titres qui seront plébiscités lors d'un autre grand rendez-vous calendaire, les fêtes de fin d'année. Souvent, au moment d'offrir un cadeau, l'ouvrage lauréat du Prix Goncourt, du Renaudot, du Femina ou encore du Prix Goncourt des lycéens sera élu...

Pendant les grandes vacances, les jurys ont potassé les ouvrages de la rentrée, afin de rendre leur avis et remettre une sélection tant attendue. Viendront ensuite les différentes échéances, et les listes successives, jusqu'à la désignation du titre gagnant...

Vous trouverez sur cette page l'ensemble des récompenses de la rentrée littéraire 2024, depuis les premières sélections jusqu'aux verdicts finaux, sans oublier les immanquables polémiques...

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0