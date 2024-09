Voisines et Voisins : 10 éditrices et éditeurs parlent le francophone

Dossiers

Cet automne, nous vous proposons une série de podcasts pour mettre en lumière l'édition francophone des Hauts-de-France et de la Belgique. 10 podcasts pour partir à la rencontre des maisons d'édition et de leurs fondateurs, découvrir leur histoire, la spécificité de leur production éditoriale, les acteurs locaux avec lesquels ils travaillent, et en savoir un peu plus sur la richesse des liens éditoriaux entre la Belgique et les Hauts-de-France.