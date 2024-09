Roman Milan : la nouvelle collection pour les jeunes lecteurs et leurs parents

Les éditions Milan inaugurent en septembre 2024 une nouvelle collection dédiée aux jeunes lecteurs de 6 à 12 ans. Roman Milan, a été créée pour accompagner ces enfants dans leurs premières expériences de lecture. Cette collection se distingue par une approche pour éveiller et cultiver la relation avec la lecture dès le plus jeune âge.

Cette collection se divise en trois sous-collections distinctes, chacune ciblant une tranche d'âge spécifique : 6 ans et plus, 7 ans et plus et 9 ans et plus. Cette séparation permet d'accompagner les jeunes lecteurs dans leur progression littéraire, en leur offrant des œuvres adaptées à leur niveau de lecture et à leurs centres d'intérêt.

Les Romans Milan ont une identité visuelle forte pour attirer les lecteurs : chaque tranche d'âge est associée à une couleur spécifique, fluo, permettant de repérer facilement le groupe d'âge correspondant.

La quatrième de couverture a d'ailleurs été pensée pour orienter tant les parents qui achètent les livres pour leurs enfants, que les jeunes lecteurs. Un travail qui facilite ainsi le choix du livre le plus approprié en valorisant les thèmes principaux du roman.

En plus du contenu principal, ces romans proposent des bonus en fin d'ouvrage pour enrichir l'expérience de lecture. Des questions pour inviter les enfants à réfléchir à l'histoire (6 ans et +), les encourager à créer un carnet de lecture (7ans et +) ou à rédiger des critiques littéraires (9 ans et +).

L'ambition des éditions Milan avec cette collection est de créer une véritable fidélisation auprès des jeunes lecteurs. En proposant des ouvrages qui évoluent avec eux, tant sur le fond que sur la forme, l'éditeur constitue une bibliothèque personnelle pour chaque enfant, qui les accompagnera dans leur développement tant littéraire que personnel.