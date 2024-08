Littérature jeunesse : cinq éditeurs se partagent la rentrée

La rentrée littéraire, ce n'est pas que pour les romans adultes : les plus jeunes ont aussi droit à des découvertes et des lectures, pour ne pas plonger trop vite dans la rentrée... des classes. Pour ce faire, cinq éditeurs ont choisi de dévoiler leurs nouveautés dans les colonnes de ActuaLitté.

Gulf Stream Editeur, les éditions Scrinéo, Le Père Fouettard, L’Elan vert et les éditions Ricochet, voilà autant de romans, albums et ouvrages jeunesse à parcourir dans une période où il n’y en a que pour les adultes. Et comme disait Franquin, un adulte, c’est un enfant qui a mal tourné.

Ces cinq éditeurs ont choisi de travailler de concert en sélectionnant certains de leurs titres de rentrée, pour participer collectivement à la promotion de chacun.

En choisissant de mutualiser leurs efforts de communication, toutes et tous optent pour une méthode simple : offrir un extrait des titres à parcourir pour les lecteurs et pour les libraires et bibliothécaires, centraliser à travers un dossier unique la diversité de leurs maisons.

L'idée est simple : avec un lien unique, celui de ce dossier éditorial, chacun partage ses nouveautés et celles de ses confrères. En procédant à sa promotion, on participe à celle des autres. Un moyen simple et mis en commun, dans une économie de l'attention toujours plus exigente.

Sans s'arrêter cependant à cette seule dimension technologique : en décidant de travailler de concert, les maisons d'édition ont également voulu parler les unes des autres, en allant plus loin qu'une présentation de nouveautés. Il s'agit de raconter un coup de coeur que l'on a eu chez une consoeur ou la première rencontre avec un confrère. Bref : mettre de l'humain en plus dans cette rentrée.

Cette première édition d'une rentrée collaborative donnera certainement lieu à d'autres expérimentations, à ce que des éditeurs jeunesse aient envie de tenter l'expérience : plus on est de fou, plus on est visibles, dans une période de rentrée littéraire où les romans aspirent au Prix Goncourt...

Excellentes découvertes, excellentes lectures.

Illustration : ActuaLitté, CC BY SA 2.0